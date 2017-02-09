Приказ полевой кухне: учесть местное меню

Военные повара и пекари Тихоокеанского флота примут участие в армейском конкурсе «Полевая кухня», сообщили «В» в пресс-службе ТОФ. Первый этап соревнований уже стартовал в Восточном военном округе. Тихоокеанцы посоревнуются на базе отдельной бригады морской пехоты.
Военные повара должны будут приготовить одно блюдо на 10 человек по произвольному рецепту.
– Это могут быть салаты, первые или вторые блюда с гарниром. Приветствуется использование особенностей национальной кухни в местах дислокации воинских частей. Специалисты по хлебопечению должны замесить тесто и испечь в полевых условиях не менее 10 буханок хлеба, – уточнили в пресс-службе ВВО.
В состязаниях первого этапа конкурса задействовано около 500 военнослужащих и 147 единиц техники, в том числе полевые кухни и полевые хлебопекарные блоки. Вкусовые качества приготовленных блюд оценят специальные комиссии в воинских частях ВВО. В результате экзаменов в полевых условиях сто лучших военных поваров и пекарей выйдут во второй тур конкурса.
Военные повара и пекари Тихоокеанского флота примут участие в армейском конкурсе «Полевая кухня», сообщили «В» в пресс-службе ТОФ. Первый этап соревнований уже стартовал в Восточном военном округе. Тихоокеанцы посоревнуются на базе отдельной бригады морской пехоты.
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