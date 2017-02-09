Пожарные Светлой спасли судно

Пробоину ниже ватерлинии получил вечером 7 февраля морской буксир МБ-389 около причала поселка Светлая на севере Тернейского района.

По сообщению Главного управления МЧС в Приморье, судно наскочило на затонувшую баржу и повредило один из бортов. Для оказания помощи морякам к месту происшествия направился дежурный караул местной пожарной части. Пожарный автомобиль заехал на причал и два часа непрерывно откачивал воду с буксира. За это время специалисты сумели заделать пробоину и остановить течь.

Пострадавших нет. Экологической угрозы удалось избежать.