Пожарные Светлой спасли судно

Пробоину ниже ватерлинии получил вечером 7 февраля морской буксир МБ-389 около причала поселка Светлая на севере Тернейского района.
По сообщению Главного управления МЧС в Приморье, судно наскочило на затонувшую баржу и повредило один из бортов. Для оказания помощи морякам к месту происшествия направился дежурный караул местной пожарной части. Пожарный автомобиль заехал на причал и два часа непрерывно откачивал воду с буксира. За это время специалисты сумели заделать пробоину и остановить течь.
Пострадавших нет. Экологической угрозы удалось избежать.
Военные повара и пекари Тихоокеанского флота примут участие в армейском конкурсе «Полевая кухня», сообщили «В» в пресс-службе ТОФ. Первый этап соревнований уже стартовал в Восточном военном округе. Тихоокеанцы посоревнуются на базе отдельной бригады морской пехоты.
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