Моряки показали выучку на ринге

Во Владивостоке в спортивном комплексе «Олимпиец» состоялись чемпионат и первенство Приморского края по смешанному боевому единоборству. В турнире приняли участие более 70 спортсменов из Владивостока, Находки, Уссурийска, Лучегорска, Артема, Дальнереченска, Спасска-Дальнего и Арсеньева.
В краевых соревнованиях успешно выступили военнослужащие соединения кораблей охраны водного района Тихоокеанского флота. Старшие матросы Шамиль Дибиров и Мурад Гасайниев провели по три поединка и стали чемпионами в своих весовых категориях, сообщила пресс-служба ТОФ. В конце апреля этого года спортсмены ТОФ выступят на чемпионате Дальнего Востока, где попытаются завоевать путевки на всероссийские соревнования.
Стоит отметить, что самым титулованным спортсменом в этом виде единоборств является морской пехотинец Шамиль Абдуллаев, который имеет звание чемпиона мира по ММА, три титула победителя чемпионата России по ММА и титул чемпиона Европы.
Военные повара и пекари Тихоокеанского флота примут участие в армейском конкурсе «Полевая кухня», сообщили «В» в пресс-службе ТОФ. Первый этап соревнований уже стартовал в Восточном военном округе. Тихоокеанцы посоревнуются на базе отдельной бригады морской пехоты.
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