Моряки показали выучку на ринге

Во Владивостоке в спортивном комплексе «Олимпиец» состоялись чемпионат и первенство Приморского края по смешанному боевому единоборству. В турнире приняли участие более 70 спортсменов из Владивостока, Находки, Уссурийска, Лучегорска, Артема, Дальнереченска, Спасска-Дальнего и Арсеньева.

В краевых соревнованиях успешно выступили военнослужащие соединения кораблей охраны водного района Тихоокеанского флота. Старшие матросы Шамиль Дибиров и Мурад Гасайниев провели по три поединка и стали чемпионами в своих весовых категориях, сообщила пресс-служба ТОФ. В конце апреля этого года спортсмены ТОФ выступят на чемпионате Дальнего Востока, где попытаются завоевать путевки на всероссийские соревнования.

Стоит отметить, что самым титулованным спортсменом в этом виде единоборств является морской пехотинец Шамиль Абдуллаев, который имеет звание чемпиона мира по ММА, три титула победителя чемпионата России по ММА и титул чемпиона Европы.