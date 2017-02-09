Маленький остров – большое ралли

Всего 9 дней остается до конца подачи заявок на «Тур острова Папенберг», напоминает пресс-служба администрации Владивостока.

19 февраля на замерзшей акватории бухты Новик острова Русского состоится ледовое велоралли «Тур острова Папенберг – 2017». Гонка пройдет при поддержке администрации Владивостока и «Спортивного клуба острова Русского».

– Зимняя гонка на велосипедах по морскому льду в формате ралли для взрослых спортсменов пройдет по маршруту мыс Мелководный – остров Папенберг – остров Елены (мыс Крутой) – мыс Полонского – мыс Мелководный. Протяженность дистанции составит 20 километров. Для детских групп дистанция будет составлять 8 километров, то есть до острова Папенберг и обратно, – рассказала главный специалист управления развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока Алина Куйдина.

По словам организаторов, принять участие в акции можно не только на велосипеде. Преодолеть маршрут предлагается бегом, на коньках или лыжах, но это пойдет в отдельный зачет.

Каждый участник, преодолевший дистанцию, получит памятный сувенир, а призеры в отдельных номинациях и абсолютном зачете – грамоты, медали и призы от партнеров соревнований.

Ознакомиться более подробно с маршрутом и подать заявку на участие в велоралли можно на сайте http://orgeo.ru/event/3429.