Старые деревья заменят на молодые зеленые насаждения

Во Владивостоке стартовали работы по формовочной и санитарной обрезке деревьев, а также вырубке старых сухих деревьев. Эти мероприятия проводятся для улучшения экологической обстановки и придания эстетического вида зеленым насаждениям, пояснили в пресс-службе администрации города.

Накануне бригада рабочих муниципального учреждения «Содержание городских территорий» уже приступила к обрезке и вырубке 26 старых черемух на улице Толстого. Здесь трудятся рабочие с бензопилами на подъемниках. Спиленные деревья сразу вывозятся для дальнейшей утилизации.

– Это старые, практически сухие черемухи, которые уже не имеют экологической и эстетической ценности. В администрацию города неоднократно поступали обращения жителей этого микрорайона с просьбой заменить старые деревья молодыми зелеными насаждениями, – отметила Екатерина Золотоева, заместитель начальника отдела текущего содержания и озеленения управления дорог и благоустройства администрации Владивостока. – Более того, эти деревья представляли угрозу для пешеходов. Совместно с управлением охраны окружающей среды и природопользования было принято решение вырубить сухие деревья и высадить новые.

Уже этой весной вместо старых спиленных черемух специалисты высадят здесь новые деревья лиственных пород.