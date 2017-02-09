Лучшему режиссеру – 16 лет

По итогам фестиваля Всероссийского творческого благотворительного проекта «Поколение М» 16-летний Никита Федоров из Владивостока признан лучшим юным кинорежиссером Дальнего Востока и одним из лучших юных кинематографистов России, сообщила пресс-служба края.

На киноконкурс «Другом быть непросто» творческого проекта «Поколение М», который проходил в рамках Всероссийского кинофестиваля «Веселая ларга», начинающий кинорежиссер предоставил киноленту, рассказывающую о дружбе двух девочек, говорящих на разных языках. Несмотря на трудности общения, они пришли к взаимопониманию и стали хорошими друзьями.

По словам членов жюри (а в него входили такие известные режиссеры, как Владимир Хотиненко, Джаник Файзиев и другие), Никита Федоров в своей картине «Дети одной планеты» смог донести до зрителя мысль о необходимости быть терпимее, о важности дружбы и умении понимать друг друга.

– Это прекрасная режиссерская работа, в которой не чувствуется фальши. Ведь в кино, а особенно в кино для подростков и детей, любая маленькая фальшь может перечеркнуть все, – отметил режиссер Владимир Грамматиков.

Призом талантливому юному владивостокцу станет поездка на форум детского экранного творчества «Бумеранг» во Всероссийском детском центре «Орленок».