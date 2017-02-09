Как стать веселым и находчивым

Во Владивостоке стартовал набор в городскую школу «Звезды КВН»», сообщили в пресс-службе мэрии.

Подать заявку на обучение может любой школьник от 12 до 17 лет. Школа организована благодаря совместным усилиям управления по делам молодежи администрации Владивостока, Приморской краевой организации «Российский союз молодежи», Приморского клуба веселых и находчивых и Дворца детского творчества Владивостока.

В учебную программу школы КВН будет входить:

– обучение основам и правилам игры Клуба веселых и находчивых;

– формирование навыков сценического мастерства;

– обучение созданию сценария выступления, миниатюр, реприз.

Школа «Звезды КВН» будет работать на базе Дворца детского творчества. Занятия бесплатные. Для участия необходимо заполнить заявку и отправить на почту starkvn@mail.ru.

Открытие веселой и находчивой школы состоится 15 февраля в 16 часов во Дворце детского творчества (Океанский проспект, 43, малый зал). Специальные гости мероприятия – Дмитрий Орлов (команда КВН «Наполеон Динамит» – высшая лига КВН) и Варвара Щербакова («Женская сборная Хабаровского края» – премьер-лига КВН).