Горожан проконсультируют правоведы. Бесплатно

Бесплатные юридические консультации для всех желающих пройдут в центральной библиотеке им. Чехова (пр. 100 лет Владивостоку, 48) пройдут 16 февраля с 15 до 17 часов.
Все нуждающиеся в помощи правоведов смогут получить разъяснения на различные темы: в каком порядке можно опротестовать решение суда, как поступить, если уволили без разъяснения причин, нюансы выдачи регионального материнского капитала, порядок процедуры установления факта принадлежности документа и многие другие вопросы.
Запись на юридическую консультацию «Закон для всех» по телефону 236-13-70. Помощь юристов можно получить и в порядке живой очереди, придя в библиотеку в день приема.
Военные повара и пекари Тихоокеанского флота примут участие в армейском конкурсе «Полевая кухня», сообщили «В» в пресс-службе ТОФ. Первый этап соревнований уже стартовал в Восточном военном округе. Тихоокеанцы посоревнуются на базе отдельной бригады морской пехоты.
При любом использовании материалов ссылка на vladnews.ru обязательна.
Коммерческий отдел (423) 2415-585
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФC77-37977
Выдано 2 ноября 2009 года Роскомнадзором Название:VLADNEWS.INFO("Владньюс.инфо")
Форма периодического распространения: информационное агентство