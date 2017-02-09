Горожан проконсультируют правоведы. Бесплатно

Бесплатные юридические консультации для всех желающих пройдут в центральной библиотеке им. Чехова (пр. 100 лет Владивостоку, 48) пройдут 16 февраля с 15 до 17 часов.

Все нуждающиеся в помощи правоведов смогут получить разъяснения на различные темы: в каком порядке можно опротестовать решение суда, как поступить, если уволили без разъяснения причин, нюансы выдачи регионального материнского капитала, порядок процедуры установления факта принадлежности документа и многие другие вопросы.

Запись на юридическую консультацию «Закон для всех» по телефону 236-13-70. Помощь юристов можно получить и в порядке живой очереди, придя в библиотеку в день приема.