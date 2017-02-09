Безопасности рабочих мест посвятили конкурс

Предприятия Владивостока приглашают принять участие в ежегодном Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность».

Заявки на участие принимают до 20 марта, итоги конкурса будут подведены в апреле, сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

Конкурс организует Министерство труда и социальной защиты России. Его цель – привлечение внимания к вопросам обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах, изучение и распространение передового опыта по внедрению системы управления охраной труда, повышение квалификации специалистов по охране труда, пропаганда лучших практик организации работ в области охраны труда.

По результатам конкурса будут сформированы Всероссийские рейтинги организаций, предприятий и учреждений по организации работ в области условий и охраны труда, а также рейтинги субъектов России и муниципальных образований.

Участие осуществляется на безвозмездной основе. Конкурс проходит заочно на основании данных, представленных участниками.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров в этом году пройдет в апреле в рамках Всероссийской недели охраны труда в Сочи.

Ознакомиться с условиями по участию в конкурсе «Успех и безопасность – 2017» можно в управлении по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда администрации приморской столицы по адресу: пр. 100 лет Владивостоку, 94 или по телефону 261-44-44.