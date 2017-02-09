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Зима, как ты прекрасна. Вся в снегу

Нахохлившийся кот, эдакий сорванец владивостокских дворов, мрачно смотрит, присыпанный снегом, на вас с фотографии. А рядом с ним – прекрасный кадр обвисших под тяжестью снега ветвей деревьев… Следующий кадр – в малюсеньком кружке прогретого ладонью и дыханием замерзшего автобусного стекла – уставшее женское лицо… Когда эта милая дама доберется домой по снегу?

Удивительно позитивные и жизнеутверждающие картинки из жизни города можно увидеть на выставке Александра Хитрова «Город зимой», открывшейся в муниципальном музее современного искусства «Артэтаж».

Под занавес зимы директор музея Александр Городний и фотохудожник Александр Хитров решили напомнить владивостокцам, что снег – это красиво. И даже иногда весело. Если правильно посмотреть…

– Давно слежу за работой Александра Хитрова и могу сказать, что в его фото всегда есть взгляд художника, – заметил Александр Городний. – Это не просто хроника, это уже другой уровень… Одна фотовыставка Александра уже проходила в залах «Артэтажа» несколько лет назад. Поэтому, когда предложил ему сделать в наших новых – на Океанском проспекте, 9 – залах выставку, а он озвучил тему, я согласился сразу. И думаю, любой зритель, пройдя по фотовыставке, поймет, сколько любви и теплоты, несмотря на снежную тему, в каждом кадре.

– Я фотокорреспондент, видеть и замечать что-то необычное, красивое, интересное – моя работа, – объясняет Александр Хитров. – Здесь, на выставке, собраны кадры, сделанные во время разных снегопадов за последние несколько лет. Цель у меня была одна: показать, что снег – это не только «пробки и скользко», как мрачно пишут сидящие в Интернете товарищи, это еще и красиво, и весело. И во всех снимках, которые были отобраны для выставки, есть позитивный взгляд, есть доброта. Надеюсь, зрители ее почувствуют. Мой любимый кадр – несгибаемая бабушка, продавщица пян-се, которая стоит в метель, но всегда готова продать вам, бредущим сквозь снег, горячее и сытное пян-се.

Объектив Александра Хитрова выхватил, можно сказать, все самое интересное, что случается во время снегопада. Каждая из более чем 20 работ на выставке – как кусочек мозаики с общим названием «Город зимой». И этот мегаполис, в отличие от унылых картин, которые рисуют в своих постах завсегдатаи соцсетей, стоит только пойти снегу, красив, добр, весел!

Начальник управления культуры администрации Владивостока Светлана Шупиро подчеркнула, что в стенах возрожденного «Артэтажа» по-настоящему кипит выставочная деятельность. Администрация города понимает ценность и необходимость развития современного искусства, именно для этого и создавалось данное культурное пространство.

Напомним, что муниципальный центр современного искусства в старинном особняке на Океанском проспекте был открыт 30 июня 2016 года – в преддверии 156-го дня рождения Владивостока. Центр современного искусства создан по инициативе главы Владивостока Игоря Пушкарева. В прошлом году известный галерист и основатель галереи «Артэтаж» Александр Городний по договоренности с мэром передал в дар городу свою коллекцию живописи, скульптуры, других художественных работ, которую он собирал долгие годы. Именно эта коллекция стала основой нового муниципального учреждения. Александр Городний не раз подчеркивал, что, несмотря на продолжающийся ремонт, в «Артэтаже» жизнь будет кипеть всегда. И уже сегодня план выставок в музее расписан до конца 2017 года. А взглянуть на «Город зимой» можно… до конца зимы. Вход бесплатный.

    

Автор : Любовь БЕРЧАНСКАЯ

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