Дети смешают фантазии и реальность

Сегодня в залах Приморской картинной галереи, что на Партизанском проспекте, 12, открывается выставка работ учащихся художественного отделения муниципальной Владивостокской детской школы искусств № 1 имени Сергея Прокофьева.

«Реальность и фантазия» – такое название дали выставке сами юные художники. А организована она в столь уважаемых залах потому, что, как рассказали в Приморской картинной галерее, учащиеся ДШИ № 1 победили в юбилейном конкурсе «Галерея – страна вдохновения» в номинации «Лучший авторский проект». Выставка стала и знаком признания, и способом поощрения, ведь увидеть свои работы там же, где выставляются признанные мэтры живописи, – это огромная честь и повод для совершенствования.

В экспозицию вошли более 100 живописных, графических работ, произведений декоративно-прикладного творчества, раскрывающих тему искусства разнопланово, ярко и непосредственно.

По словам организаторов выставки, большую часть экспозиции составляют работы, победившие в конкурсах и творческих состязаниях разных лет. Ребята показали хорошие знания в области изобразительного искусства и шедевров Приморской государственной картинной галереи. Их интерпретации известных картин из собрания галереи получили самое большое число высоких оценок.