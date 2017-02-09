Транспортной единице поставили пятерку

Современный комфортабельный троллейбус скоро выйдет на один из городских маршрутов

Во Владивостоке прошли тестовые испытания троллейбуса, который был закуплен в декабре 2016 года, в рамках муниципальной программы «Доступная среда», сообщили в пресс-службе мэрии.

О том, насколько машина готова к выходу на линию, выясняли специалисты администрации приморской столицы и представители общественных организаций.

– Это троллейбус типа «Авангард» производства Вологодского механического завода, – пояснил заместитель начальника троллейбусного депо по эксплуатации Владимир Бормотов. – Машина оборудована специальным пандусом, с помощью которого в нее легко можно вкатиться на коляске. Сегодня наши специалисты проводят в троллейбусе необходимые пусконаладочные работы, и, как ожидается, совсем скоро он выйдет на линию.

– Уверена, что троллейбус будет востребован не только инвалидами-колясочниками, – уточнила Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока. – В нем установлена система визуального оповещения, с помощью которой информацию об остановках на электронном табло смогут видеть слабослышащие граждане. Современное оборудование также закуплено по программе «Доступная среда». Следует особо отметить, что все подобные приобретения происходят после согласования с общественными организациями инвалидов.

Одним из тех, кто участвовал в тестировании новой транспортной единицы города, стал Артем Моисеенко, председатель Дальневосточной организации инвалидов «Ковчег». Он смог без помощи посторонних вкатиться на коляске в салон и так же самостоятельно покинул его.

– Отличная машина, удобная, – признался Артем. – Поверьте, мне есть с чем сравнить. Недавно побывал в Испании, совершал поездки примерно на таком же автобусе. И там, и тут мне было очень комфортно. Радует, что троллейбус будет работать в районе Второй Речки: многие колясочники со всего края приезжают на автовокзал, чтобы потом посетить «тысячекоечную» больницу. Так что пустым он ходить не будет.

В администрации приморской столицы сообщили: планируется, что на один из городских маршрутов новый троллейбус выйдет в конце февраля.

Справка «В»

Закупленный троллейбус 2016 года выпуска. Вместимость – 82 пассажира. Поставщик – вологодская компания «Транс-Электрик», победитель электронного аукциона на поставку троллейбуса во Владивосток. Стоимость машины – свыше 11 миллионов рублей. Из городского бюджета на приобретение троллейбуса было выделено 5401000 рублей.



