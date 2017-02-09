«Луч» перешел в контратаку

Владивостокский клуб «Луч-Энергия» на этой неделе провел товарищеский матч в турецкой Анталии. Играли с сербской командой «Ферроникель».

В поединке с сербами «Луч» одержал победу со счетом 1:0. Напомним: ранее с тем же счетом «желто-синие» обыграли клуб высшей лиги Казахстана «Алтай».

На поле небольшого средиземноморского городка Сиде тренерский штаб «тигров» просматривал возможности спортсменов в различных футбольных линиях и связках, на одних и тех же позициях дал возможность показать себя разным игрокам основного состава команды. Поэтому на поле в ходе матча удалось эффективно задействовать всех футболистов.

Двукратный чемпион суперлиги Косово и обладатель кубка своей страны много атаковал, но делал это чаще всего по своему левому флангу и большими силами. Сербам удалось даже несколько раз прорваться в штрафную площадку «тигров» и нанести удары в створ ворот (почему наша защита такое позволила?), и тогда команду был вынужден спасать вратарь. И происходило это не единожды.

Единственный мяч в игре забил Иван Столбовой. Это произошло на 28-й минуте первого тайма. Отбив очередную атаку сербов и завладев мячом, «желто-синие» быстро перешли в контратаку. После нескольких длинных пасов мяч попал нашему нападающему. Он по центру в окружении нескольких спортсменов «Ферроникеля» прорвался к воротам соперника и низом ударил в дальний от вратаря соперников угол ворот. Дальнейшая игра была не менее интересной, но уже обошлась без забитых голов. Сам Иван после встречи прокомментировал свой успех так: «Соперник старался не предоставлять нам шансов на атакующий футбол, все время наваливался на наши ворота. Поэтому нам пришлось играть от обороны. Задумка тренеров принесла свой результат, который воплотился в итоговую победу».

Первый учебно-тренировочный сбор в Турции наш клуб завершит сегодняшним поединком с казахстанским клубом высшей лиги «Окжетпесом», о нем «В» расскажет в одном из следующих номеров.

Тем временем болельщики «тигров» обеспокоены слухами о тяжелом финансовом положении «Луча-Энергии». Интернет-версия газеты «Известия» опубликовала информацию, что руководство клуба не исключает вариант снятия с турнира Футбольной национальной лиги (ФНЛ) из-за финансовых трудностей.

Якобы игроки, тренерский штаб и персонал требуют, чтобы им выплатили зарплату за последние четыре месяца, а также перечислили премиальные за два года. Если этого не произойдет, то команда не будет тренироваться и может даже проигнорировать второй сбор в Анталии. Однако заместитель исполнительного директора «Луча» Андрей Данюков в телефонном разговоре с приморскими журналистами назвал информацию некорректной. К сожалению, пока отсутствуют официальные заявления на сей счет. Болельщики находятся в неведении и волнуются за любимую команду.

«В» напоминает, что второй сбор «Луча» в Турции намечен на 16 февраля – 5 марта. На него наши футболисты отправятся из Москвы, где они пройдут обязательный предсезонный медицинский осмотр.