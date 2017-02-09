Весь мир – конструктор, а люди – части лего

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Три премьеры подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходит боевик «Джон Уик 2», в котором новые варвары пойдут на Рим. Драма «На 50 оттенков темнее» продолжит историю непростых и неловких отношений миллиардера Кристиана Грея и скромной студентки Анастейши Стил. Мультфильм «Лего-фильм: Бэтмен» покажет приключения супергероя, сделанные в уморительно смешном стиле.

«Джон Уик 2» (16+)

Когда бывший коллега Джона решает взять под свой контроль таинственную гильдию убийц, Уик вынужден выйти из отставки. Ведомый кровавой клятвой, Джон отправляется в Рим, где ему придется сразиться с одними из самых опасных киллеров в мире.Продолжение боевика с Киану Ривзом в главной роли. Здесь, как и подобает таким фильмам, еще больше перестрелок, драк и погонь по сравнению с оригиналом. Между боевыми сценами втиснут стандартный сюжет о противостоянии двух профессиональных убийц, один из которых совсем распоясался. Главный герой заткнет беспредельщика за пояс, оставив после себя длинный кровавый след из разбомбленных стрипбаров, раскуроченных автомобилей и переломанных конечностей. Тернист и опасен путь добра и справедливости.

«На 50 оттенков темнее» (18+)

Пока Кристиан Грей борется со своими внутренними демонами, Анастейша Стил вынуждена противостоять гневу и зависти тех женщин, что были с Кристианом до нее.

Еще одно продолжение. На сей раз псевдоэротической драмы «50 оттенков серого». Фильм, сюжет которого укладывается в одно, пусть и сложноподчиненное, предложение, должен быть хотя бы красивым. Но и это правило загублено. Чем потчуют зрителя? Ужасными диалогами, в сравнении с которыми участников «Дома-2» следует считать эрудитами. Интимными сценами, вызывающими чувство досады и разочарования. Дешевой мыльной оперой вместо реальных человеческих отношений. Абсурдным пафосом и претензией на серьезность, отсутствием какой бы то ни было самоиронии даже в откровенно «клюквенных» моментах.

Казалось бы, сложно ругать создателей фильма, которые просто экранизировали книгу близко к тексту. Проблема в том, что текст практически полностью состоит из постельных сцен, а сюжет служит только тому, чтобы изменить декорации и задний фон очередной близости героев. С персонажами вообще ничего, кроме встреч и расставаний, не происходит. Но фильм каким-то образом растянули на полтора часа.

«Лего-фильм: Бэтмен» (6+)

Готэму вновь грозит опасность. И на его охрану становится единственный герой, которого заслуживает этот город, – Бэтмен, альтер-эго миллиардера Брюса Уэйна, живущего в своем огромном родовом поместье вместе с дворецким Альфредом. Но в этот раз супергерой вынужден взять в напарники парня по имени Дик Грейсон, которого он, сам того не помня, усыновил на одном из светских приемов. Новоиспеченный Робин составит Бэтмену компанию в борьбе с его заклятым врагом Джокером, сбежавшим из психиатрической больницы «Аркхем», а также Харли Куинн, готовой на самые сумасшедшие злодеяния, чтобы оставить в дураках всю «Лигу Справедливости», включая Бэтгерл.

Автор : Сергей ПЕТРАЧКОВ

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