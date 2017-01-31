«Золотая орда» требует продолжения

Компания «Марс Медиа» завершила полугодовые съемки масштабного проекта «Золотая орда», готовящегося по заказу Первого канала.

Действие 16-серийного фильма разворачивается в конце XIII века, в период монгольского ига. Правда, создатели сериала не собираются надолго распускать съемочную группу: у проекта планируется продолжение. Тем более что и по сюжету оно само напрашивается.

– У Устиньи на протяжении почти всего действия нет любви, это чувство появляется у нее только к концу сериала. Моя героиня влюбляется в человека, который, по идее, должен был быть ее врагом, а становится ее страстью и любовью, – рассказывает исполнительница роли властолюбивой жены Суздальского князя Бориса Юлия Пересильд. – В этих отношениях как раз и должно быть интересное продолжение… Иначе зрителям придется домысливать, что могло бы произойти с этими героями дальше.