Подруге Джеймса Бонда сватают подкидыша

В Москве готовятся к съемкам нового кинопроекта «Подкидыш». Это веселая и трогательная история приключений маленькой девочки Наташи, потерявшейся в современной летней Москве. Режиссером комедии стала Таисия Игуменцева.

– Это будет не ремейк известного всем фильма 1939 года с Фаиной Раневской в главной роли, а реверанс той истории, – рассказал нам Сергей Зернов, глава киностудии им. Горького, где и будут проходить съемки комедии. – Ведь такая ситуация могла случиться в любое время.

Как нам удалось узнать, в качестве исполнительницы главной роли была приглашена Ольга Куриленко, сыгравшая подругу Джеймса Бонда в картине «Квант милосердия». Но окончательного ответа об участии в проекте она пока не дала. Кастинг на другие роли в «Подкидыше» уже идет, и весной начнутся съемки.