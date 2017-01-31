Настасья Самбурская спела на 18+

Актриса из сериала «Универ» канала ТНТ Настасья Самбурская снялась в провокационном видеоклипе, в котором сыграла работницу прачечной.

Самбурская не так давно стала подопечной известного продюсера Виктора Дробыша и теперь строит еще и сольную певческую карьеру. В клипе она не только играет роковую красавицу, но и поет.

– Мне всегда хотелось, чтобы Настасья выплеснула в своем творчестве то, что у нее на душе, – говорит Виктор Дробыш. – И, как мне кажется, ей это удалось, исполнив песню на злобу дня – о солидных дядях, которые, добившись материальных благ, стремятся получить то, о чем поет артистка.

А поет Настасья о девушках, которые отдают свою молодость и свободу в обмен на доступ к кошельку богатых дядь. В песне даже озвучивается место работы одного из таких благодетелей – «теплое кресло замминистра». Видео получилось настолько острым и жестким, что ему присвоили категорию 18+.