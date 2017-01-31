Максим Галкин раскроет новые тайны одаренных детей

На Первом канале начинается второй сезон передачи «Лучше всех». Ведущим остался Максим Галкин. Правила тоже не изменились: одаренные дети показывают свои таланты.

Кроме того, к запуску готовится документальный фильм «Лучше всех. Рецепты воспитания» – об участниках проекта, которые поразили зрителей. Авторы расскажут, как одаренные дети тренируются, сколько времени сидят за книгами, проводят в репетиционных залах. Зрители узнают, есть ли у этих вундеркиндов друзья, как складываются их отношения с родственниками. И сколько родительских сил нужно положить, чтобы вырастить маленького гения. А еще – как побороть детскую лень, свою усталость и мотивировать ребенка к развитию таланта.

Среди героев фильма – чечеточник Володя Цымбалюк, виртуозная свистунья Влада Маринкевич, покорительница кубика Рубика Милена Сон и многие другие.