Доктор Брагин вернется, чтобы стать отцом

Поклонники сериала «Склифосовский» еще смотрели новый – пятый – сезон на телеканале «Россия» (ВГТРК), а вопрос о его продолжении уже был решен.

Как стало известно, съемки шестого сезона начнутся в ближайшее время. И создателям истории о врачах НИИ имени Склифосовского есть что рассказать, ведь несколько сюжетных линий так и остались нераскрытыми, недосказанными. Главная из них – известие о том, что Марина, жена доктора Брагина, ждет ребенка.

– Зрители об этом уже знают, а сам он еще нет, вот такую интригу создали сценаристы, – говорит режиссер сериала Юлия Краснова. – Вообще, речь о шестом сезоне шла, когда мы еще работали над пятым. Нам всем понятно, что расставаться с любимыми героями еще рано.