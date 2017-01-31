Бортко уложил Певцова и Чиповскую в постель

Режиссер Владимир Бортко завершил работу над своим новым фильмом «О любви». Мастер выступил также в роли сценариста.

В основе сюжета – любовный треугольник. Красавица Нина (Аня Чиповская) – молодая жена интеллигентного профессора-китаиста Александра (Алексей Чадов). Однажды девушка знакомится с представительным и уже женатым Сергеем (Дмитрий Певцов), руководителем крупного банка, и между ними вспыхивает страсть. К слову сказать, зрителей в картине ждет немало откровенных сцен с участием именитых актеров.

– Это самые сложные сцены в фильме: нам важно было показать именно любовь, а грань между физическим действием и искусством очень тонкая, – рассказала оператор и продюсер ленты Елена Иванова. – Ключ к решению эротических сцен нашелся на выставке Огюста Родена в Монреале. Скульптор говорил, что в двух обнявшихся телах ему интересны не мужчина и женщина сами по себе, а та новая, третья субстанция, которая порождается этим взаимоотношением…

В прокат фильм выйдет в конце марта.