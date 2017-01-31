О пользе томатного сока как «профилактики» ИППП

Стоит ли тебе начинать взрослую жизнь намного раньше, чем ты действительно повзрослеешь?

За последние пару десятков лет интересы и приоритеты молодежи сильно изменились. Изменились даже типичные для предыдущих поколений страхи.

Например, сегодня утратили актуальность такие страшилки прошлого века, как сифилис и гонорея. Современную молодежь, особенно ту ее часть, которая, как модно нынче говорить, находится в активном поиске, гораздо больше пугают ВИЧ и хронический гепатит. Увы, это не означает, что более «древние» венерические заболевания сошли на нет. Они никуда не делись и все так же настигают любителей незащищенного секса с кем попало. В том числе и подростков, спешащих вкусить прелести взрослой жизни.

Объективности ради сразу поясним: той эпидемии ранних сексуальных контактов, что бушевала в 90-е и захватила нулевые, сейчас уже нет. Во всяком случае, если верить официальной статистике, которую дают наши медучреждения.

– О фактах раннего начала половой жизни мы можем судить по количеству первых беременностей, наступивших до 14 лет, – поясняет заведующая женской консультацией при владивостокском роддоме № 4 (Первореченского района) Лариса Назарова. – Последние несколько лет таких случаев уже нет. И я вижу в этом заслугу в том числе и наших подростковых гинекологов, которые работают также с городскими школами. Правда, беременности среди подростков 15–18 лет мы все же фиксируем, хотя и немного – три-четыре случая в год.

А если есть ранняя половая жизнь, то ее следствием запросто могут стать и инфекции, передающиеся половым путем. Кстати, именно этот термин (сокращенно ИППП) сменил изъятое из медицинской практики понятие «венерические заболевания».

Подзабытые, но все еще опасные

Конкретно этой проблемой в нашем городе занимается подростковый специализированный центр профилактики и лечения ИППП «Доверие», созданный на базе краевого кожно-венерологического диспансера. Сюда подростки попадают, когда у врачей появляются сомнения в их половом здоровье или их привозят сотрудники полиции при оформлении, например, в реабилитационный центр «Парус надежды». Бывает, приводят за руку родители, а бывает, что и сами приходят. Тем более что с 15 лет все подростки имеют полное право на самостоятельное посещение врача, в том числе гинеколога и дерматовенеролога. Самые юные среди пациентов, обратившихся в центр «Доверие», едва достигли 12–13 лет.

Несмотря на относительное информационное затишье об опасности «бывших» вензаболеваний, перечень их (уже в статусе ИППП) не изменился. Самая распространенная среди молодежи инфекция – хламидиоз. Его опасность кроется прежде всего в последствиях. В некоторых случаях хламидии приводят к развитию такого серьезного заболевания, как синдром Рейтера, при котором одновременно поражаются суставы, мочеиспускательный канал, конъюнктива глаз. Неизлеченное заболевание может привести к пневмониям, холециститам и воспалениям оболочки печени! У девочек инфекция провоцирует непроходимость маточных труб и, как следствие, бесплодие.

Опасность инфекции еще и в том, что при беременности и в родах хламидии способны передаваться плоду, также вызывая самые разные воспаления.

В числе наиболее часто встречающихся инфекций гарднереллез и трихомоноз. Никуда не исчезла и гонорея. Несколько случаев было зафиксировано специалистами центра буквально в прошлом году. Встречается у подростков и сифилис. Его последствия особенно страшны – инфекция поражает практически весь организм. Запущенная болезнь может привести и к летальному исходу.

Коварство инфекций, которые передаются половым путем, именно для парней заключается в том, что болезнь может протекать без ярко выраженных симптомов или совсем незаметно. Заболевание у мужчин со скрытым характером опасно тем, что болезнь достаточно быстро приобретает хроническую форму, которую значительно тяжелее лечить, а порой даже уже и невозможно. Хронический характер заболевания, вызванный ИППП, может способствовать тому, что у мужчин начинается воспаление мочеполовой системы, приводящее к ослаблению эрекции, преждевременной эякуляции, простатиту, аденоме, импотенции, бесплодию и другим серьезным заболеваниям мужской половой системы.

Уровень заболевания из года в год практически не меняется. Более того, по словам врача-дерматовенеролога Елены Обушной, количество пациентов с выявленной ИППП в 2016 году сократилось по сравнению с 2015 годом.

Причину доктор Обушная видит в активной профилактической работе.

– Ходим по школам, в зависимости от подготовленности аудитории выбираем форму работы, – рассказывает она. – С кем-то проводим беседы, кому-то показываем слайды, устраиваем викторины. Если дети о предмете разговора вовсе ничего не знают, доносим до них информацию в доступной им форме.

Поспешишь – на всю жизнь нагрешишь

Конечно, нельзя сказать, что дети в принципе не интересуются этой стороной жизни. На самом деле нынешнее поколение подростков информационно подковано гораздо круче, чем их ровесники 20–30 лет назад. Они более раскованны, меньше боятся последствий. В конце концов, ведь у них есть Интернет, где они могут получить ответы на интересующие их вопросы, есть более опытные друзья, есть аптеки, где в случае чего можно без рецепта купить антибиотики. Так что самопрофилактика и самолечение рулят! И если об опасностях самопрофилактики можно поспорить (и врачи определенно поспорят), то относительно опасности самолечения сомнений не возникает.

– Для каждой инфекции выработан свой алгоритм лечения, – поясняет Елена Обушная. – В нашей лаборатории проводится посев на чувствительность возбудителя к антибиотикам. Соответственно, мы назначаем те лекарства, которые воздействуют на конкретную инфекцию. Подростки же, как правило, мало того что с лекарством не угадывают, так еще и принимают недостаточную дозу препарата. В итоге благодаря неконтролируемому потреблению антибиотиков формируются антибиотикоустойчивые штаммы микроорганизмов. Впоследствии вылечить это заболевание будет достаточно проблематично даже при грамотно назначенном лечении.

Кроме того, неконтролируемая антибактериальная терапия может сбить нормальный микробаланс организма, вызвать всевозможные дисбактериозы, медикаментозные изменения печени. Самолечением заниматься ни в коем случае нельзя, и мы постоянно говорим об этом молодым людям. Если появились какие-то проблемы – приходите в наш центр, тем более что обследование здесь можно пройти абсолютно бесплатно.

Хуже самолечения может быть только полный отказ от лечения.

– Расплата придет потом, – предупреждает врач-гинеколог Лариса Назарова. – Когда тот самый незащищенный контакт, который привел к заражению, останется в далеком прошлом. Опасность и хламидиоза, и гонореи в том, что они уходят в брюшную полость, поражая репродуктивную систему женщины. Как-то мы ездили в командировку на север Приморья, и там на операцию поступила молодая женщина с острым животом. Когда оперировали, увидели, что у нее вместо маточных труб просто гроздья винограда – такое огромное количество спаек. Выяснилось, что это последствия невылеченной давнишней гонореи. А они с мужем хотели ребенка...

Проблема еще и в том, что поймать, то есть диагностировать такую инфекцию, как гонорея, сегодня становится практически нереально. Из-за многообразия принимаемых пациентами антибиотиков (по любым поводам) вирус гонореи просто глушится и моментально исчезает, продолжая в организме свою разрушительную деятельность. Схожие сложности существуют и с диагностированием трихомониаза.

Забытые ценности вирго

Поэтому лучше вообще не болеть. Каким образом, спросите вы. Простите за банальность, но все просто: не торопиться начинать половую жизнь. Это совет девчонкам, не достигшим совершеннолетия. Ну а после срок расставания со статусом вирго (девственницы) каждая назначает себе сама.

– Мамочки, учите своих дочерей ценить себя, – советует Лариса Назарова. – Объясняйте им ценность девственности не только для физического здоровья, но и для морального статуса девушки. Общайтесь, разговаривайте с дочерьми, и тогда они не пустятся во все тяжкие. Тем более что секс для девчонок в подростковом возрасте не входит в список насущных потребностей. Нет у них в отличие от парней физиологической потребности в нем! В конце концов, стимулируйте своего ребенка к развитию, поскольку чем выше интеллект, тем меньше половое влечение.

Заботливая, умная мама непременно следит за тем, как растет и развивается ее девочка, подмечая все нюансы ее физиологии. Если мать с ребенком в контакте, никаких неприятностей с ним не произойдет. Неслучайно большинство девочек-подростков, поспешивших с началом половой жизни, – это воспитанницы детских домов, интернатов, беспризорники.

Объясните своей дочери и нюансы законодательства РФ. Девушка должна знать: если тебе 14–15 лет, то твоему молодому человеку придется нести уголовную ответственность за связь с тобой. Вне зависимости от того, сколько ему лет. Даже если он твой ровесник! Сейчас при обращении несовершеннолетней в женскую консультацию с какой-либо проблемой, связанной с началом половой жизни, врач просто обязан сообщить об этом факте в полицию. Поэтому лишний раз не провоцируй своего любимого. Если ты считаешь его действительно любимым.

И не забывайте, барышни: парни любят недоступных. Доступные нужны лишь... сами знаете для чего.

Ну а если все-таки не удержались?

– Если все-таки дошло до секса, защита одна – презерватив. Всегда! – доктор Назарова категорична. – Если на десять защищенных контактов придется один незащищенный, смысл всей предыдущей защиты сразу же теряется и можно ждать всего – от сифилиса до беременности.

И это я не для красного словца говорю. Был в моей медицинской практике случай, когда девочка дождалась-таки своего принца. А он ей вместо вечной любви преподнес сифилис. И ведь совсем не асоциальный элемент был – на дорогой машине, благоухал французским парфюмом. И девчонка по своей наивности не отреагировала сразу, обратилась к врачу, лишь когда ходить уже не могла из-за разбухших паховых лимфоузлов.

– С малых лет необходимо внушать и девочкам, и мальчикам мысль о необходимости соблюдать личную гигиену, – добавляет Елена Обушная. – Есть инфекции, передающиеся и бытовым путем. Поэтому необходимо выполнять элементарные гигиенические правила: не давать друзьям-подругам пить из своей бутылки (речь о безалкогольных напитках, разумеется), не есть из одной посуды, поскольку во рту могут быть язвочки, высыпания, которые могут передаться и тебе. Не пользуйтесь чужими расческами. Иначе можно заполучить инфекцию от обычного стоматита до сифилиса и гепатита. Да, все эти правила кажутся банальными, но при этом практически всегда и практически всеми нарушаются, а от их соблюдения зависит и твое здоровье, и даже возможность существования дальнейших поколений...

...А при чем тут, спросите вы, томатный сок? Это я вспомнила очень бородатый анекдот про использование томатного сока в качестве противозачаточного средства:

– Когда? До или после?

– Вместо.