Вынесен первый приговор по статье о недоносительстве

Жителя Астрахани суд признал виновным в том, что он не сообщил о преступлении, и приговорили к штрафу в 70 тыс. рублей, сообщает «Интерфакс».

«Установлено, что он, обладая достоверной информацией о том, что его знакомый прошел подготовку в лагере боевиков, а позже воевал на стороне террористов, не сообщил об этом в правоохранительные органы», – цитирует агентство представителя областной прокуратуры Юлию Свитину.

В Управлении ФСБ Астраханской области отметили, что осужденный не сообщил в правоохранительные органы о своем знакомом – гражданине Киргизии, которого в декабре прошлого года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновным по ст. 205.3 УК и ч. 2 ст. 208 УК (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом) и приговорил к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

По данным прокуратуры Астраханской области, это первый приговор в РФ, вынесенный по статье «несообщение о преступлении», которая появилась в Уголовном кодексе после принятия в 2016 году «пакета Яровой».

Напомним: президент РФ Владимир Путин в июле 2016 года подписал закон «О внесении изменений в федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности». Документ был внесен на рассмотрение Госдумы РФ депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым.