Чужое наследство

Адвокатские истории о том, что даже завещание, бывает, ничего не гарантирует

В желании получить в собственность квартиру нет ничего противозаконного. Другое дело – насколько законным способом люди хотят этого добиться. Увы, в погоне за вожделенными квадратами некоторые граждане теряют чувство меры.

О зыбкости права наследования и правилах безопасности при приобретении жилья на примерах из своей практики рассказывает эксперт «В» адвокат Юрий Шевченко.

Не ваша бабка – не вам и внучками быть

Скромная девушка (назовем ее Ольга), переехав в город, сняла квартиру. C хозяйкой ей несказанно повезло: одинокая старушка, божий одуванчик, оказалась очень сговорчивой. Прожив с ней в полном согласии больше года, Ольга уговорила бабушку отписать ей квартиру. Конечно, жилплощадь должна была перейти к Ольге только после смерти хозяйки. А чтобы подстраховаться от притязаний возможных наследников (мало ли кто еще сумеет уговорить доверчивую старушку), жиличка предложила ей заключить договор пожизненной ренты. По его условиям Ольга выплатила бабушке миллион рублей и стала собственником квартиры. Также она ежемесячно передавала ей определенную в договоре денежную сумму. Но, несмотря на подстраховку, девушка таки напоролась на конфликт интересов.

Через несколько месяцев после заключения договора ренты Ольга неожиданно получает из суда исковое заявление, в котором бабушка просит договор расторгнуть. Как оказалось, иск от ее имени по доверенности подала некая Тамара Ивановна. Увы, разъяснений от самой хозяйки Ольга получить не успела: старушка внезапно скончалась. А Тамара Ивановна в суде предъявила завещание, по которому бабушка отписала ей... две свои квартиры, в том числе и ту, на которую претендовала Ольга.

Суд привлек Тамару Ивановну в качестве истца вместо покойной бабушки. В ходе дела выяснилось, что старушка страдала психическим расстройством. Суд назначил судебно-психиатрическую экспертизу, которая установила, что бабушка в момент подписания договора пожизненной ренты с Ольгой и составления завещания в пользу Тамары Ивановны фактически была недееспособной. Казалось бы, у Ольги появился шанс выиграть дело: раз завещание в пользу Тамары Ивановны является недействительным, то и оспаривать договор она не вправе.

Но тут суд принимает неожиданное для обеих сторон решение и привлекает к участию в деле... местную администрацию. В итоге суд признал и договор ренты, и завещание недействительными сделками, а квартиру передал в собственность муниципалитета как выморочное имущество.

Какая тут мораль? Во-первых, не заключайте имущественные сделки с душевнобольными. Как выяснилось, и Ольга, и Тамара Ивановна прекрасно понимали, что бабушка, мягко говоря, не совсем вменяема. Каждая решила воспользоваться этим. И обе оказались в проигрыше. Только Ольга потеряла деньги, а Тамара Ивановна – еще одну квартиру, которая была указана в завещании. Во-вторых, не будьте самонадеянными. По словам юриста, даже при таких условиях женщины могли бы договориться. Но их подвела обыкновенная жадность. Никто не хотел уступить.

На всякого хитреца довольно простоты

Молодые супруги Саша и Настя решили купить жилье. Нашли отличный вариант: хорошая однокомнатная квартира и по цене ниже рыночной. И их не смутил тот факт, что продавец Сергей сам приобрел эту квартиру всего пару месяцев назад. Столь стремительную перепродажу он объяснил тем, что его жена беременна и они решили срочно купить загородный дом.

А через год после новоселья Саша и Настя получают повестку в суд, где узнают, что некий Андрей Петров предъявил к ним иск об изъятии квартиры в его собственность. По версии Андрея, продавец Сергей ранее приобрел квартиру у его, Андрея, бабушки, которая на момент заключения договора купли-продажи была психически нездорова. Более того, как полагал внук, денег за квартиру старушка не получила: никаких следов нескольких миллионов рублей найти не удалось.

Саша и Настя в отчаянии! Но буквально через неделю после подачи иска Андрей Петров умирает при загадочных обстоятельствах. Дело закрыто? Не тут-то было! В суде объявляется... новый истец. Некий Борис уверяет суд, что является лучшим другом и наследником Андрея по завещанию. И представляет документы, согласно которым он имеет весьма хитросплетенное, но все же законное право претендовать на квартиру Андреевой бабушки.

Как объяснил Борис, первоначально он унаследовал квартиру самого Андрея, которую тот завещал ему за какие-то неоценимые услуги. А потом выяснилось, что у Андрея есть еще и бабушкино наследство. Причем выяснилось совершенно случайно.

Адвокат Андрея (он же, кстати, представлял и интересы Бориса) предъявил ему расписку, из которой следовало, что бабушка при жизни одолжила крупную сумму своей знакомой. Так внук, не общавшийся с бабушкой несколько лет, через год после ее смерти узнал не только о существовании этой знакомой, но и о том, что долг она бабушке не отдала. Андрей явился к должнице и потребовал передать деньги ему, как законному наследнику. И, о чудо, дама незамедлительно деньги вернула. Этот факт был удостоверен нотариусом.

Так вот, по закону считается, что принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось. То есть, получив денежный долг, Андрей Петров фактически принял как наследственное имущество и квартиру бабушки. А уже после смерти самого Андрея, по идее, должен наследовать все его имущество (в том числе и бабушкину квартиру) его законный наследник – Борис...

Ну а дальше по заключению судебно-психиатрической экспертизы бабушка была признана недееспособной в момент подписания договора купли-продажи. Молодую семью ждало выселение из квартиры и туманные перспективы взыскания денег с продавца Сергея. Однако в деле нашелся нюанс, который в итоге и спас Сашу и Настю от катастрофы. В процессе рассмотрения иска выяснилось, что Андрей Петров пропустил срок принятия наследства от бабушки.

– Стоит отметить, что такая сложная, многоступенчатая схема в моей практике встретилась впервые. Доказать факт мошенничества было сложно. Но участники операции допустили осечку: ошиблись в дате долговой расписки. И в суде удалось доказать, что Андрей пропустил срок принятия наследства, что послужило основанием для отказа в иске, – поясняет Юрий Шевченко.

В этой истории есть поучительный момент. Если вы (как Саша и Настя) хотите купить квартиру, которую владелец продает спустя всего несколько месяцев после того, как приобрел ее сам, да еще довольно дешево, вам стоит как минимум насторожиться. А как максимум – тщательно проверить историю квартиры, прежде чем отдавать деньги. Конечно, не факт, что вы обязательно обнаружите криминальную подоплеку. В жизни-то всякое бывает. Но, как говорится, береженого Бог бережет.