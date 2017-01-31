Пора встречать цветущую весну!

Первыми после отступивших холодов порадуют нас своим цветением луковичные – мускари, тюльпаны, нарциссы и другие вестники весны.

О том, какие секреты они таят от нас, что предпочитают и чего не любят, где их лучше высаживать, рассказала на очередном занятии городской школы садоводов в минувшую пятницу старший научный сотрудник Ботанического сада-института ДВО РАН кандидат биологических наук Ирина Крестова.

– Но у нас в саду весна, опережая все сроки, начнется еще раньше! – рассказала Ирина Николаевна. – У цветоводов-любителей есть возможность в этом убедиться, придя на выставку в нашу оранжерею, которая откроется 17 февраля и будет работать вплоть до 8 Марта.

– Наверное, здесь тюльпаны можно будет увидеть уже в цвету?

– Да, на выставке будет представлено более 50 сортов тюльпанов, нарциссов и гиацинтов, причем уже цветущими. Посетители смогут также полюбоваться азалиями, камелиями, тропическими антуриумами. Дополнят живописную картину цитрусовые с плодами, редкие папоротники, оригинальные кротоны.

– Многих горожан привлекает в оранжерее Ботанического сада богатая коллекция орхидей и возможность приобрести новинки.

– Такая возможность у них действительно будет. Орхидеи станут главными участниками цветочного бала. Помимо фаленопсисов и дендробиумов, ставших уже традиционным украшением квартир, на выставке вы увидите эффектные камбрии, ванды, онцидиумы, уникальные драгоценные орхидеи. Как их выращивать? Об этом расскажут наши специалисты на мастер-классах, которые будут проводиться в рамках выставки.

У нас особый календарь – цветущая весна начнется уже в феврале.