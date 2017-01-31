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На прогулку в зимний сад захватите секатор

Уже в феврале, не дожидаясь весны, можно приступать к обрезке плодовых деревьев в своем дачном и приусадебном саду.

Обычно специалисты рекомендуют начинать эту работу в марте, еще по замерзшей земле. Однако есть свои преимущества и в более ранних сроках ее проведения.

«У себя в саду стараюсь заниматься обрезкой в феврале, чтобы наносимые ею раны на деревьях и кустарниках замерзали и естественным путем обеззараживались, – рассказал ученый агроном Анатолий Шагиахметов. – Если вы делаете это в апреле, когда уже идет сокодвижение, то способствуете разносу по всему растению возбудителей болезней. И уж тут как ни мажь садовым варом, а толку мало».

Обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников – трудоемкое и кропотливое дело. Задача – удалить сухие, больные, поломанные и загущающие растение ветки, а также переплетенные друг с другом, растущие внутрь, правильно сформировать крону.

Лишнее – долой

Прореживание кроны очень важно для груши, необходима ежегодная обрезка абрикоса. Об этом говорил питомниковод из Партизанска Александр Кустов на занятии для владивостокских дачников:

«Если вы хотите, чтобы ваш абрикосовый сад плодоносил ежегодно, то каждый год нужно делать его санитарную обрезку. Тщательно осмотрите дерево, выявите ветки, которые нужно удалить. Обрезать их надо полностью, с захватом здоровой древесины хорошо отточенными инструментами. Но только «на кольцо», не оставляя никаких пеньков. Сильные приросты укорачивают на одну треть».

Специалисты питомника семьи Макаревич акцентировали внимание на важных моментах, о которых нельзя забывать при выполнении этой работы в саду: «Чем слабее был прирост в прошлом году, тем сильнее делается обрезка, учитывая, что у косточковых культур урожай формируется в основном на прошлогоднем приросте, а у семечковых – на многолетней древесине. Обязательно нужно дезинфицировать все срезы, раны и режущий инструмент, чтобы не перенести заболевание с больного на здоровое растение. Режущий инструмент дезинфицируется 5-процентным раствором медного купороса после обрезки каждого дерева».

В питомнике посоветовали: если нет понимания, как правильно сделать формировку, не знаете, что конкретно надо обрезать и зачем, то лучше этого не делать и ограничиться минимальной санитарной обрезкой. У дерева в этом случае будет формироваться естественная крона, в чем есть свои преимущества, и урон яблони или груше будет нанесен более щадящий по сравнению с последствиями «смелого» и при этом неграмотного выхода в сад с секатором в руке.

Специалисты филиала Россельхозцентра по Приморскому краю добавили следующее: «Вырезку пораженной бактериозом коры дерева нужно делать с захватом 3–4 см здоровой ткани с последующей зачисткой и дезинфекцией ран 10-процентным раствором медного купороса (100 г на 1 л воды). Для замазки их можно использовать не только садовый вар, но и нигроловую смесь (одна часть просеянной древесной золы и две части нигрола)».

Садовый вар нового поколения

Многих садоводов старый садовый вар не устраивает. Он отслаивается в жару и холод вместе с корой, растекается. Анатолий Шагиахметов напомнил о старом средстве, которое рекомендуют справочники по садоводству, – масляную краску (приемлемого цвета), разбавленную олифой. Из новых он посоветовал использовать германскую «Живую кору». Средство расфасовывается в тюбики, из которых удобно его наносить тонким слоем, не замерзает, инструмент и руки не пачкает.

А Елена Павлова из села Иннокентьевка Лесозаводского района рассказала о новом бальзаме-лаке «Этиссо», который создан специально для ухода за повреждениями и срезами деревьев. Средство легко наносится на поврежденное место и надежно его защищает, создавая эффект искусственной коры. В состав препарата входят специальные компоненты, которые способствуют быстрому заживлению раны на дереве, предотвращают возможное развитие болезней. Бальзам надежно защищает от механических воздействий, попадания грязи и пыли.

Привет весны

Александр ГРИНЕВ, Малый садовый центр: «Обрезка деревьев на омоложение, понижение кроны, осветление – дело творческое, неспешное, вдумчивое. Во второй половине февраля можно сделать предварительную обрезку сада, а закончить работу окончательно и по всем правилам придется в конце марта – начале апреля. Но все громоздкое уже будет вырезано, удалено из сада и сожжено. Однако не спешите выбрасывать все. Выберете красивые веточки сливы и абрикоса с плодовыми почками, поставьте их дома в воду. Если вы сделаете это примерно 23 февраля, то к 8 Марта у вас дома «зазвучит» увертюра к весне с ее нежно цветущими садами».

 

Автор : Надежда БРАЖИНА

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