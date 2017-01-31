Цветет «Ромашка» уже три десятка лет

В феврале отмечает 30-летие клуб цветоводов-любителей «Ромашка», активно работающий все эти годы в межпоселенческой районной библиотеке Лучегорска.

И хотя членами объединения увлеченных садоводов являются в основном обладательницы участков в пригородных дачных поселках, клуб знают во всем Пожарском районе. Многие прислушиваются к его рекомендациям и советам, с интересом знакомятся с опытом лучших цветоводов, садоводов, овощеводов, который обобщается на его заседаниях. Это находит отражение на страницах средств массовой информации.

Зимой в клубе проводятся теоретические занятия, мастер-классы, а с наступлением дачного сезона, когда есть что показать и чем удивить, организуются еще и регулярные цветочные и садово-огородные выставки.

– У нашей «Ромашки» непререкаемый авторитет, – рассказала библиотекарь Ольга Козлова. – Члены клуба постоянно экспериментируют, изучают новинки, по крупицам добывают из всех возможных источников полезную информацию, делятся ею на занятиях.

У каждого из старожилов клуба своя история любви к садоводству и огородничеству. Надежда Александровна Мосова, к примеру, обзавелась сотками практически сразу после приезда в Лучегорск – еще в 70-х годах. Начинали Мосовы свою земледельческую карьеру с двух огородных грядок, которые просто засаживали тыквой. Но постепенно увлеклись, открыли для себя целый мир садово-огородных культур. Жить на земле оказалось и рационально, и красиво. Сегодня у супругов усадьба с прекрасным фруктовым садом, ухоженным огородом, с которого они собирают богатый урожай овощей, построенным по собственному проекту уютным домом. Участок украшают яркие цветники, зеленые лужайки, композиции с декоративными кустарниками,

Светлана Николаевна Соловьева, Людмила Федоровна Ржевская и некоторые другие члены клуба также проживают в частном секторе и стараются воплотить на своих участках многое из того, чему научились и о чем узнают на заседаниях клуба.

В «Ромашке» самые благодарные читатели и активные подписчики изданий для дачников. На особом счету у них журнал «Сады и огороды Приморья». Самым интересным его публикациям посвящаются отдельные занятия. Благодарны они и авторам страницы «Усадьба» в газете «Владивосток».

О чем мечтают в «Ромашке»? О молодом пополнении!

– Но мы рады всем новичкам – хоть совсем молодым, хоть уже с сединами, – приглашают старожилы клуба. – Мы уверены, что у нас им будет интересно.

С юбилеем, «Ромашка»! Удачи всем его активным участникам и цветущего настроения!

Справка «В»

Надежда Мосова дала совет читателям «Усадьбы», как защитить посадки капусты от вредителей: «Опрыскивайте капусту водой с добавлением уксуса (1 ст. ложка на ведро воды). Никакие бабочки на кочаны садиться не будут! Это уже опробовано не только мной, но и другими членами клуба».



