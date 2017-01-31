«Луч» блеснул в Анталии. По-товарищески

Первую в нынешнем сезоне игру провел владивостокский «Луч-Энергия» на футбольном поле в далеком турецком городке Белек на берегу Средиземного моря. В минувшую субботу его спарринг-партнером в товарищеской встрече стала команда «Алтай» из Усть-Каменогорска, которая в прошлом году пробилась из первой лиги в высший дивизион Казахстана.

Кстати, болельщиками на трибунах выступили футболисты других клубов, живущие и тренирующиеся по соседству: игроки казахского «Тобола», польской «Заглембе» и хорошо известного российским болельщикам словенского «Марибора».

Понятное дело, что первая игра после долгого перерыва носила тренировочный налет. Наставникам «желто-синих» надо было просмотреть настрой, физические и технические возможности своих спортсменов. Поэтому в матче было задействовано 23 футболиста из основного состава, включая всех трех вратарей. Кроме того, наигрывались различные футбольные линии и связки, определялись позиции для игроков на поле.

И хотя соперник, скажем честно, не самый сильный, тем не менее лучовцы бились на поле вполне серьезно. Между соперниками было только одно условие: играть аккуратно и не травмировать друг друга. В итоге «Луч» одержал победу над алтайцами со счетом 1:0. Гол в середине второго тайма забил полузащитник Вадим Минич.

Тем временем тренерский штаб «Луча-Энергии» определился со следующими соперниками по товарищеским матчам на первом учебно-тренировочном сборе в Турции. Вечером 7 февраля «тигры» померились силами с сербским клубом «Ферроникели», ставшим двукратным чемпионом суперлиги Косово и обладателем кубка своей страны. А завершится игровая программа первого турецкого сбора 10 февраля поединком с казахстанским «Окжетпесом». На сегодняшний день это один из сильнейших клубов соседней страны, в свое время он даже сражался в еврокубках (в команде много иностранных легионеров из Нигерии, Словении, России, Украины, Панамы, Канады и Сербии).

Что же касается самого учебно-тренировочного сбора в Анталии, то главный тренер владивостокского клуба Константин Емельянов сейчас делает упор на общефизическую подготовку футболистов и техническую работу с мячом. В ходе утреннего занятия игроки большую часть тренировочного времени уделяют именно упражнениям с мячом, а вечером практикуются бег, футбол в разных составах или занятия в тренажерном зале. Наставники команды постоянно меняют задания и упражнения, чередуя отработку конкретных элементов и общефизическую подготовку. В них принимают участие все действующие игроки «Луча-Энергии» и приглашенные на просмотр. Исключение составляет только капитан команды Алексей Ребко, который из-за прошлогодней травмы тренируется по отдельной программе.

После третьей товарищеской встречи наш клуб, по сообщению его пресс-службы, отправится на медицинский осмотр в Москву. Второй учебно-тренировочный сбор «Луча-Энергии» также пройдет в Турции – с 16 февраля по 6 марта. И уже после этого «тигры» сразу же включатся в весеннюю часть первенства первой лиги по футболу.