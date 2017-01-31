Каникулы – время сходить на балет. Или в оперу

Первый весенний месяц на Приморской сцене Мариинского театра станет месяцем балета.

24 и 25 марта здесь впервые покажут постановки Джорджа Баланчина – одноактные балеты «Аполлон» и «Шотландская симфония», сообщила пресс-служба театра. Джордж Баланчин (Георгий Баланчивадзе) – один из крупнейших хореографов XX века, создатель нового стиля хореографии, наиболее интересными постановками которого стали одноактные бессюжетные балеты. Впервые особенности стиля Баланчина проявились в балете «Аполлон». Хореография создана на базе академического классического танца, обновленного для полного раскрытия новаторской партитуры Игоря Стравинского. Балет «Шотландская симфония» стоит особняком в ряду многочисленных постановок Джорджа Баланчина, позже он станет первой постановкой хореографа, вошедшей в репертуар Мариинского (тогда Кировского) театра.

26 марта на Приморской сцене Мариинки пройдет премьерный вечер балетов, посвященный 135-летию со дня рождения Игоря Стравинского. Зрители увидят балеты «Аполлон» и «Свадебка» (хореография Брониславы Нижинской). Оба спектакля были созданы в рамках «Русских сезонов» Сергея Дягилева и благосклонно приняты парижской публикой. Постановка «Свадебки» Мариинского театра идет в оригинальной хореографии, а также в костюмах по эскизам Наталии Гончаровой, которая очень точно почувствовала и воплотила визуальную часть задумки Брониславы Нижинской.

Также впервые приморскую афишу украсит новый проект – «Каникулы в Мариинском». С 28 марта по 2 апреля на Приморской сцене Мариинского театра будут показаны оперные и балетные спектакли для всей семьи: полюбившаяся дальневосточникам оперная премьера нового сезона «Ночь перед Рождеством», а также «Жизель», «Волшебная флейта», «Щелкунчик и «Сказка о царе Салтане».