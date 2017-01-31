Что общего у леопардов с волейболистками?

Дальневосточный леопард, имевший до сих пор лишь «кадастровый» номер Leo 73F, имеет шанс получить особенное, свое собственное имя.

Пятнистая красавица, как сообщила пресс-служба нацпарка «Земля леопарда», стала талисманом волейбольного клуба «Приморочка» – единственной женской профессиональной команды Приморского края. И придумать имя для кошки «с волейбольным уклоном» могут все болельщики команды, как, впрочем, и все желающие.

Голосование по выбору имени для пятнистого талисмана команды стартовало 6 февраля и продлится четыре дня. Предложить свой вариант можно в социальных сетях (в комментариях к специальным записям в Вконтакте, Twitter и Instagram) либо на официальном сайте волейбольного клуба. Уже 10 февраля игроки «Приморочки» выберут имя для леопарда из предложенных болельщиками вариантов. Дальневосточный леопард Leo 73F (молодая самка) живет в самом сердце «Земли леопарда», в государственном природном биосферном заповеднике Кедровая Падь. Пятнистая хищница любит осматривать свои владения сверху, с хребтов гор. Так ей удается выслеживать добычу издалека. Она выглядит здоровой, внешне ее физическая сила не вызывает никаких сомнений, а значит, никаких проблем с охотой у этой дикой кошки нет. Настроение у леопардессы, как положено даме, бывает разное. Есть много снимков, где она очень быстро пробегает перед камерой, явно спеша по своим делам, и не отвлекается на посторонние предметы, но также есть кадры, где она задерживается перед фотоловушкой, демонстрируя свою грациозную кошачью фигуру.

Дальневосточный леопард имеет много общего со спортсменками «Приморочки». Леопард легко сможет допрыгнуть до волейбольной сетки. Эти кошки – рекордсмены по прыжкам в высоту, с места леопард может прыгнуть вверх до пяти метров. Кроме того, у этих хищников молниеносная реакция, а еще они способны разгоняться до 60 километров в час и обладают острым зрением.