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А ну-ка, девушки, а ну, красавицы!

Советское прошлое – тема многогранная и далеко не простая, здесь в принципе не может быть одной краски, одной тональности, оценок в стиле «только плохо» или «только хорошо». Это наше прошлое, наша история, а значит, мы должны быть объективны…

Но почему так коробят статьи из Интернета, в которых некие – по всей вероятности, молодые – люди рассуждают о том, что женщины в Советском Союзе были некрасивыми, неухоженными, толстыми, без шарма и вкуса. Наверное, потому, что, несмотря на недавно отгремевшую войну, разрушившую половину страны, наши женщины – вот что хотите говорите – были настоящими красавицами, умницами и модницами! И это наши бабушки, мамы, тетушки.

Женщины, рожденные в военные и послевоенные годы, прошедшие все круги очередей в магазинах, дефицита, блата и так далее, так вот они – несмотря ни на что – умели красиво одеваться, счастливо смеяться! И если кто-то этого не помнит, мы вместе с вами, читатель, это докажем. Документально!

Потому и объявляем акцию «А ну-ка, девушки, а ну, красавицы!», посвященную 8 Марта и нашим замечательным, горячо любимым мамам и бабушкам, а то и прабабушкам!

Если в ваших архивах сохранились фотографии – любительские или сделанные в ателье – женщин, чья молодость и зрелость пришлись на 50–70-е годы, поделитесь ими с нами! Расскажите о том, кто на этих фото, вспомните их судьбы, а уж если вспомните, что за наряды на них, это будет просто замечательно!

Все фотографии при необходимости мы вернем адресатам.

Какой цветник на фото!

А на этих фото моя бабушка. Потапова Александра Петровна. Она родилась в 1924 году, прошла самые трудные периоды жизни СССР – и войну (бабушка была призвана в банно-прачечный отряд, который двигался за сражающимися с японцами советскими войсками, сутками стирала гимнастерки, рубахи, белье из госпиталей), и послевоенные тяжкие годы, подняла двоих детей, всю жизнь работала швеей на фабрике «Заря». Ветеран войны и ветеран труда – эти почетные звания она носила уже в почтенном возрасте, когда была уже бабой Шурой, любимой бабушкой своих внуков…

А раньше, в молодые годы, она была прелестной хохотушкой Шурочкой, сама себе шила наряды. Пусть их было мало, но зато какие модные! Посмотрите на фотографии моей бабушки 1950-го и 1953 годов. Да разве она, эта молодая женщина, не прекрасна? Между прочим, второе такое же фото я подарила историку моды Александру Васильеву для его коллекции, и он восхищался гордыми, точеными чертами лица моей бабушки, ее прической по типичной послевоенной моде, стильно подведенными губами… Да, вот такая была мода в 50-х.

Бабушка обшивала и одевала всю нашу семью, и в каждом платье, рубашке, юбке или пальто, что были ею сшиты, был и вкус, и чувство стиля… Да, наверное, сегодня эти наряды – чистое ретро, но так и времени сколько прошло… Каждый из нас, внуков, вспоминает сшитые ею вещи с теплом и благодарностью. В нашей памяти бабушка, ушедшая из жизни несколько лет назад, осталась навсегда самой доброй и самой лучшей. И самой красивой!

А вот снимок сотрудников швейной фабрики № 1, что потом стала фабрикой «Заря». 1960 год. Моей бабушке 36 лет, как и большинству ее подруг, таких же простых работниц, ударниц швейного дела. Посмотрите! Они все, все эти женщины красивы. И нарядны. Да, возможно, эти лица несовременны – другие прически, другой стиль… Но какой цветник на фото! Сколько светлых одежд, сколько рисунка на тканях. Нет, они не рядились в серые робы и не шли по городу с уныло поджатыми губами. Это все чушь, верить в такое может только слабоумный. Они были живые, веселые, и мы такими их помним!

Так поддержи нашу акцию, читатель. Вспомним, какими красивыми были наши мамы и бабушки! И скажем им спасибо за то, что мы сейчас живем.

Наш адрес: 690014, Владивосток, Народный проспект, 13, газета «Владивосток», акция «А ну-ка, девушки!». Электронный адрес: news@vladnews.ru

 

Автор : Любовь БЕРЧАНСКАЯ

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