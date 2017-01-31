Кто распоряжается землями на Академгородке?

Администрация Владивостока выступила с сообщением, что не могла и не может распоряжаться землями, находящимися в пользовании Дальневосточного отделения Российской академии наук. В частности, территориями в районе Академгородка, сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что проблему застройки академических земель под дачи озвучила Ольга Анисимова, член регионального штаба Общероссийского народного фронта, на встрече с губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским.

«С 1 февраля 2007 года полномочия по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в городе Владивостоке отнесены к полномочиям органов исполнительной власти Приморского края (в соответствии с законом Приморского края от 18 декабря 2006 года N 21-КЗ «О внесении изменений в закон Приморского края «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»), – говорится в сообщении пресс-службы мэрии. – Таким образом, администрация Владивостока в принципе не может распоряжаться землями в городе, государственная собственность на которые не разграничена (в том числе землями ДВО РАН), поскольку эти полномочия на территории города Владивостока с 2007 года осуществляет соответствующий департамент администрации Приморского края (в настоящее время – департамент земельных и имущественных отношений)».