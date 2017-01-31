Роботы подсиживают людей

Представителям каких профессий уже стоит опасаться конкуренции со стороны механических коллег?

К 2020 году из-за развития технологий в мире сократится пять миллионов рабочих мест. Так утверждается в докладе, сделанном на состоявшемся недавно Всемирном экономическом форуме, сообщает издание «Коммерсант».

От продавцов до репортеров

Первыми жертвами автоматизации станут сотрудники сферы обслуживания, отмечает директор по лингвистическим разработкам компании «Наносемантика» Анна Власова.

– У работающего с определенным списком частых вопросов сотрудника есть определенный скрипт. Такого рода скрипты довольно просто автоматизируются: это служба поддержки, любые консультации. Даже консультантом в магазине может быть робот, – уверяет эксперт.

Примеров уже достаточно. Весной прошлого года Королевский банк Шотландии решил уволить 550 менеджеров-консультантов, чью работу теперь будут выполнять машины. В Японии создали роботов, которые «пасут» людей, недавно вышедших из тюрем. Такая практика позволяет следить за тем, чтобы бывшие заключенные не совершали новых преступлений.

По прогнозам экспертов, через несколько лет не нужны будут дворники, водители, машинисты и продавцы. Так, компания Amazon уже в этом году должна открыть в Сиэтле (США) полностью автоматизированный магазин.

Нервничать стоит и сотрудникам с высшим образованием, предупреждает главный редактор журнала «Популярная механика» Александр Грек.

– Мы можем увидеть исчезновение профессий, связанных с журналистикой. В Соединенных Штатах я уже видел систему – технологию на базе нейросетей, которая позволяет сносно писать новостную ленту. В ближайшее время мы увидим автоматические переводчики. Я видел какие-то фантастические прототипы, позволяющие делать перевод с мертвых языков, – рассказывает он.

Машины все же не идеальны

Впрочем, как успокаивают эксперты, с внедрением роботов полностью ни одна из профессий не исчезнет. Но от работников будет требоваться больше, поясняет руководитель робототехнического центра фонда «Сколково» Альберт Ефимов.

– Под угрозой только те специальности, в которых люди выполняют простые, ясные действия и которые не подразумевают социального взаимодействия. Чтобы не остаться за бортом технического прогресса, нужно повышать образование – свое и своих детей, – подчеркивает Ефимов.

Во многих странах власти уже пытаются регулировать взаимоотношения между людьми и роботами. В Европарламенте в ближайшее время обсудят, считать ли роботов электронной личностью. А месяц назад основатель инвестфонда Grishin Robotics Дмитрий Гришин предложил утвердить концепцию закона о робототехнике в России.

Также, по мнению экспертов, под угрозой исчезновения профессия консультантов и сотрудников call-центров. Уже сегодня большую долю работы операторов выполняют программы. Например, таксомоторные компании сейчас в основном используют технологии, позволяющие клиентам вызывать автомобиль через Интернет без связи с оператором. Более того, крупные компании тестируют машины-беспилотники. Правда, на данном этапе результаты тестирований не позволяют говорить о том, что профессия водителя исчезнет в обозримом будущем. Машины, управляемые исключительно программой, зачастую ведут себя непредсказуемо и попадают в аварии.

Также в опасности находятся профессии официантов, консьержей и экскурсоводов. Однако и тут практика показывает неготовность технологий. Роботы-официанты часто ломаются и не справляются с подачей блюд.

Роль личности в трудоустройстве

По мнению руководителя проекта «Антирабство» Алены Владимирской, в первую очередь под нож попадут профессии, предполагающие ежедневный рутинный и механический труд.

– Классического рядового бухгалтера, главное дело которого – отправлять отчеты в налоговую и делать счета-фактуры, машины могут заменить достаточно легко, – рассуждает она. – А вот финансового директора, который занимается анализом, оптимизацией производства в контексте конкретной организации, еще долгое время ничто не сможет заменить. Должности, где важна роль личности, где требуется принимать взвешенные решения, останутся. Если взять культурную сферу, то люди идут на концерты конкретных деятелей. Роботы, как бы совершенно они ни играли, не привлекут публику.

На данный момент в области роботизации труда решающими являются два фактора. Первый – это цена роботов. Пока человеческий труд стоит дешевле покупки программного обеспечения, он никуда не денется. Во-вторых, роботизация ведет к увеличению числа безработных граждан. А это, в свою очередь, приводит к волнениям в обществе. Решением могло бы стать введение безусловного дохода, который бы получал каждый гражданин вне зависимости от трудоустройства. Однако до принятия такой меры еще очень и очень далеко...