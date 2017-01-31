Женская грудь волнует докторов

Пройти бесплатное обследование на наличие опухолей молочной железы приглашает жительниц Приморья краевая онкологическая поликлиника.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, в краевой онкополиклинике во Владивостоке (ул. Русская, 57а) женщины смогут сделать УЗИ молочных желез, маммографию, а также получить консультацию специалиста. Чтобы пройти диагностику, с собой нужно захватить паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС.

Специалисты подчеркивают: женщинам следить за своим здоровьем необходимо всегда. И напоминают, что рак груди лечится в 98 процентах случаев, если он выявлен на ранней стадии.

Акции по ранней диагностике онкологических заболеваний пройдут и в женских консультациях региона. Всю информацию о дате и времени их проведения можно уточнить в регистратурах.

В Приморье каждый год выявляется около 10 тысяч человек, страдающих онкологическими заболеваниями или имеющих предрасположенность к ним. Помочь сохранить здоровье жителям края помогают государственные программы – диспансеризация и профилактический осмотр. Принять участие в них может каждый гражданин совершенно бесплатно.