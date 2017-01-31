Премьер Абэ вновь приедет на Русский

Москва и Токио согласовали визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию на Восточный экономический форум в сентябре нынешнего года, сообщается на сайте Кремля.

Это будет уже вторая поездка премьера Страны восходящего солнца во Владивосток. Прошлой осенью на острове Русском он выступил с масштабной программой по вложению японских инвестиций в развитие российского Дальнего Востока. Затем в декабре ответный визит в соседнее государство совершил президент России Владимир Путин, там речь шла о совместном экономическом освоении Южных Курил.

Обе стороны планируют во Владивостоке продолжить переговоры по вложению средств в российские острова Кунашир, Шикотан и Итуруп для их хозяйственного освоения на паритетных началах, а также объявят о начале крупных энергетических проектов между нашими странами. Но главной темой очередной встречи лидеров России и Японии станет обсуждение возможного заключения мирного договора по итогам Второй мировой войны.

Что же касается предстоящего выступления Синдзо Абэ на ВЭФ-2017, то оно затронет в основном сферы рыболовства, марикультуры, туризма, медицины и экологии. Как ожидается, будут подписаны совместные соглашения в этих вопросах, сообщил Кремлин.ру помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.