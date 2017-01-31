Не оставляйте малышей без присмотра…

Трагедия произошла во Владивостоке на улице Жигура – шестилетний ребенок погиб, выпав из окна 11-го этажа.
Как сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Приморскому краю, по версии следствия, бабушка мальчика ушла в аптеку и магазин, оставив внука дома одного. За это время малыш сумел открыть окно – и случилось непоправимое…
По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
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