Не оставляйте малышей без присмотра…

Трагедия произошла во Владивостоке на улице Жигура – шестилетний ребенок погиб, выпав из окна 11-го этажа.

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Приморскому краю, по версии следствия, бабушка мальчика ушла в аптеку и магазин, оставив внука дома одного. За это время малыш сумел открыть окно – и случилось непоправимое…

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.