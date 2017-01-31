Можно ли предсказать, где тряхнет?

Китайские и российские ученые совместно займутся решением проблемы прогноза землетрясений и минимизации их последствий. Коллектив исследователей из ДВО РАН и с кафедры геодезии, землеустройства и кадастра Инженерной школы ДВФУ получил грант на изучение современной тектоники и реологических свойств литосферы Северо-Восточной Азии, сообщила пресс-служба вуза.

Специалисты отмечают: до сих пор современная наука не может точно и своевременно спрогнозировать, где, когда и какой силы будет землетрясение. Дальний Восток России также остается слабо изученным в геодинамическом отношении.

Объединение имеющейся у российских и китайских участников проекта уникальной измерительной информации, инструментальных и вычислительных ресурсов позволит получить принципиально новые результаты.

Большое внимание в своем исследовании ученые уделят землетрясению в Японии 11 марта 2011 года как уникальному природному явлению с долгосрочными последствиями. Полученная информация позволит уточнить и существенно дополнить данные о сейсмоопасности юга Дальнего Востока России и Приморья в частности.