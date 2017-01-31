Хороводы с ядовитыми скатами доведут до танцев с акулами

Новая и без преувеличения уникальная программа появилась в Приморском океанариуме. Она представляет собой ряд последовательных и плавно перетекающих друга в друга номеров с морскими хищниками.

В шоу участвуют донные скаты-хвостоколы и орляки. У этих рыб есть опасное оружие – шипы с ядовитыми железами на хвостах. При этом животное подходит к тренеру и спокойно кружится в вальсе, рассказывает пресс-служба океанариума.

Не менее завораживающе выглядит косяк яванских бычерылов, послушно плывущих за человеком. Пятнистые орляки с удовольствием делают сальто, причем выполняют его в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Управляют этим подводным «хороводом» трое специа-листов-водолазов. У Сергея Прибылова, Александра Волкова и Александра Зябкина большой опыт работы с опасными рыбами.

Номер с артистами-скатами они стали репетировать еще в сентябре прошлого года. Все эти животные – из дикой природы. Тем не менее за пять месяцев дрессировщики и их подопечные достигли впечатляющих результатов.

– Первый шаг при установлении контакта с дикими рыбами – совместное пребывание, – говорит Сергей Прибылов. – Знакомство начинается в научно-адаптационном корпусе, где рыбы проходят карантин. Спускаешься в аквариум, животные тебя изучают, привыкают. Они должны понять, что ты не представляешь угрозы.

Следующий этап – прикармливание – вырабатывает зависимость от человека.

– Так мы постепенно сокращаем расстояние между дрессировщиком и подопечным, – объясняет Александр Волков. – А сокращение расстояния – это знак доверия.

По мнению дрессировщиков, главное в новой программе, что привлекает публику, – элемент опасности. Поэтому сегодня они работают над еще более интересной и опасной программой – шоу с акулами.