Рожденные в рубашке. Кружевной

Невероятные истории женщин, сумевших выжить в жутких катастрофах

Этих женщин называют везучими, ведь они оказывались буквально в шаге от смерти, но судьба давала им еще один шанс. Сами же героини, на чью долю выпали страшные испытания, так не считают. Лучше уж прожить скучную, размеренную жизнь, нежели проверить на себе, существует ли удача, уверены они. Однако, если учесть, что другим людям, находившимся рядом с ними в момент катастроф, так крупно не повезло, понимаешь: если уж родилась в рубашке, не сетуй на судьбу.

Весна Вулович

Ровно 45 лет назад, 26 января 1972 года, в небе над Чехословакией произошла авиакатастрофа. Самолет, выполнявший рейс JAT Flight 367 Стокгольм – Белград, взорвался, и его обломки рухнули рядом с деревней Србска Каменице. На борту находилось 28 человек (23 пассажира и пять членов экипажа), 27 погибли. Единственной выжившей оказалась стюардесса Весна Вулович (в обоих словах ударение на первом слоге).

Нужно сказать, что девушка попала на этот рейс по ошибке: она была стажером, и ее перепутали с другой стюардессой с таким же именем – Весной Николич. Когда в самолете прогремел взрыв (причиной катастрофы позже назвали теракт), Весна сразу потеряла сознание и впоследствии ничего не смогла вспомнить. Как установили позже эксперты, она провела в свободном падении целых три минуты. Высота, с которой упала стюардесса, составила 10160 метров. Когда местные жители подоспели к месту аварии, они обнаружили выжившую девушку и оказали ей первую помощь.

Весна получила переломы основания черепа, обеих ног, таза, трех позвонков (один был полностью раздавлен, из-за чего она какое-то время оставалась парализованной от талии вниз). Долгих 27 дней девушка провела в коме, а после этого потеряла память. О событиях 26 января 1972-го она вспомнила только через 10 лет, и то случайно, когда мальчишки на улице взрывали петарды.

Поправившись, Весна Вулович вернулась в авиакомпанию, но работать стюардессой ей не разрешили, дав должность в офисе. Любопытно, что ее тезка Весна Николич, которой повезло не попасть на тот злополучный рейс, уволилась и никогда больше не летала на самолетах в отличие от самой счастливицы, которая и после пережитого летать совершенно не боялась.

Весна Вулович усмехалась, когда ее называли самой везучей женщиной в мире. «Если бы мне действительно повезло, я бы вообще не села в этот самолет. А так я упала с небес, переломала себе все кости, потеряла память, четыре с половиной года училась ходить, и при этом мне еще и завидуют! Да уж, отличное везение, нечего сказать», – говорила она.

В 1985-м везучая девушка была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как единственная выжившая после падения с высоты более 10 километров. Весна Вулович жива и сегодня, 3 января ей исполнилось 67 лет.

Вайолетт Констанс Джессоп

История этой женщины невероятна: ей удалось выжить сразу в трех крупных кораблекрушениях прошлого века.

В 1911 году 23-летняя Вайолетт устроилась в компанию, производящую трансатлантические рейсы, White Star Line. Она была принята стюардессой на борт лайнера «Олимпик». Через три месяца во время неудачного маневрирования корабль столкнулся с крейсером «Хоук» и получил 14-метровую пробоину. К счастью, эта катастрофа обошлась без жертв.

Случившееся не повлияло на желание девушки совершать рейсы через океан, и она продолжила работу в компании. 10 апреля 1912 года Вайолетт вступила на борт близнеца «Олимпика» – «Титаника». Вообще-то, она не хотела на него садиться, но поддалась уговорам друзей, которые заверили ее, что работа на таком огромном лайнере будет хорошей рекомендацией. Как известно, в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года «Титаник», столкнувшись с айсбергом, потерпел крушение. Вайолетт посчастливилось спастись: вместе с другими стюардессами она попала в шлюпку № 16.

Но и это кораблекрушение не заставило упорную девушку бросить свою работу. Через четыре года, в разгар Первой мировой войны, Вайолетт пошла служить медсестрой Красного Креста на борту спасательного судна «Британик». Судьба этого корабля тоже оказалась трагична: в ноябре 1916 года он подорвался на немецкой мине и пошел ко дну. Во время спасательной операции на воду были спущены две шлюпки, но произошел несчастный случай: шлюпки стало затягивать во все еще вращающиеся гребные винты «Британика». Вайолетт была в одной из них, но успела выпрыгнуть в воду и выжила.

Все эти несчастья не испугали отчаянную стюардессу, и она еще 42 года проработала на пассажирских лайнерах, а также дважды совершила кругосветный круиз на лайнере «Бельгенланд». Вайолетт Джессоп прожила долгую жизнь и скончалась в возрасте 83 лет.

Энн Элизабет Ходжес

Американка Энн Ходжес стала единственным выжившим человеком, в которого попал метеорит.

30 ноября 1954 года 34-летняя Энн прилегла после обеда на диване в гостиной своего дома в Оук-Гроув, штат Алабама. Разумеется, она не могла знать, что именно в этот момент к Земле со страшной скоростью летел метеорит. Во время полета он распался на три части, одна из которых направилась прямиком к дому Ходжес. Осколок космического тела размером с грейпфрут пробил крышу, потолок гостиной, срикошетил о радиоприемник и ударил дремавшую на диване женщину. В результате на бедре Энн остался крупный ожог, напоминающий по форме и размеру ананас.

Пострадавшую отвезли в больницу, и столь необычной пациенткой сразу же заинтересовались ученые: до этого ни одного случая попадания в человека метеорита зафиксировано не было.

Сам метеорит получил название Сулакога (Sylacauga), но многие называют его Ходжесским – по имени везучей женщины из Алабамы. Хотя сразу после происшествия «привет из космоса» забрали спецслужбы ВВС США. Муж Энн, будучи адвокатом, отсудил его обратно. Кусок этого инопланетного камня очень интересовал многих людей, и семья Ходжес собиралась продать его, а на вырученные деньги отремонтировать поврежденную крышу дома. Однако вместо этого Энн Ходжес подарила метеорит Музею естественной истории Алабамского университета.

Через 10 лет, в 1964-м, она развелась с мужем, и оба утверждали, что мир покинул их семью именно после вторжения злосчастного метеорита. Некоторое время спустя здоровье Энн резко ухудшилось, и в 1972 году она умерла.

Несмотря на то что позднее было зафиксировано еще несколько случаев попадания космических тел в людей, именно Энн Ходжес считается единственной в мире пострадавшей от падения метеорита. К слову, за всю историю наблюдений астрономы насчитали 24 тысячи упавших на Землю внеземных осколков и сделали такое заключение: вероятность того, что метеорит попадет в человека, – один шанс на 180 лет.

Мелани Мартинес

Мелани Мартинес получила прозвище «самая несчастливая женщина Америки». Бетси, Хуан, Джордж, Катрина, Исаак – это не имена друзей, которых она не в силах забыть. Это названия ураганов. Мелани стала настоящим магнитом для стихии: пять ее домов были разрушены ураганами.

Впервые это случилось в 1965 году. Дом семьи Мартинес атаковал ураган «Бетси». После 20-летнего затишья, когда первое несчастье практически забылось, в жизнь Мелани снова пришла беда: в 1985-м ее новый дом полностью разрушил ураган «Хуан». Спустя 13 лет, в 1998 году, то же самое сотворил ураган «Джордж», а в 2005-м – «Катрина».

Несчастная женщина попыталась скрыться от природных катаклизмов в городке Брейтуэйт, штат Луизиана. А команда реалити-шоу, похожего на наш «Квартирный вопрос», заново обустроила ее жилище. Мелани почти поверила в то, что ее злоключениям пришел конец. Увы, 3 сентября 2012 года, буквально через несколько месяцев после новоселья, стихия вновь нашла ее. Ураган первой категории «Исаак» сровнял дом Мартинес с землей, опять оставив семью без крыши над головой.

В чем же тут невероятное везение, спросите вы. А в том, что во всех пяти столкновениях с разрушительным стихийным бедствием Мелани и ее близкие смогли спастись буквально чудом. В рубашке родились, не иначе.