От каменного века до чжурчжэней

Самые важные археологические события Приморья за последнее десятилетие

Человек начал обживать земли современного Приморья десятки тысяч лет назад, а во времена Средневековья здесь процветали два крупных государства. Главная столица одного из них находилась неподалеку от нынешнего Уссурийска. Информагентство ТАСС выяснило, что исследуют приморские археологи и какие необычные открытия были сделаны ими за последнее десятилетие.

Адамы местного рая

Ответ на вопрос, когда именно на территории Приморья появился первый человек, очевидно, так и не будет найден – точных данных нет. Самые древние археологические памятники, обнаруженные в регионе, датируются возрастом около 35 тысяч лет. Каменные орудия этой эпохи были найдены в пещере вместе с костями животных мамонтовой фауны: гигантского благородного оленя, шерстистого носорога и других. Вероятно, эти кости были остатками трапезы древних охотников. Но кем были эти люди и когда они пришли сюда, неизвестно, так как их останки пока не обнаружены.

– Самые древние костные останки человека на территории Приморья обнаружены в бухте Бойсмана Хасанского района, – рассказывает Александр Попов, директор учебно-научного музея ДВФУ. – Их возраст оценивается в среднем около 5500 лет. Это люди, которые здесь точно жили. Благодаря этим находкам мы можем реконструировать их внешний облик. Это были однозначно монголоиды, ближе к арктической ветви – с широким лицом и высокими скулами, похожие на современных чукчей и эскимосов.

Открытия, касающиеся каменного века, продолжают происходить и непосредственно в полях. Одним из наиболее ярких за последнее десятилетие стало открытие в 2006 году в Приморье новой культуры эпохи неолита (7500–3500 лет до н.э.) на памятнике Ветка-2. На северо-востоке края, в Ольгинском районе, ученые исследовали котлован жилища, где были найдены каменные орудия. Большинство их изготовлено на каменных пластинах – технике очень редкой для неолитической эпохи Приморья.

Первое государство Дальнего Востока

Несмотря на давнюю историю появления здесь людей, государственность на территории Приморья, как и всего Дальнего Востока, возникла не скоро. Минуло немало исторических эпох, родилось и ушло в небытие множество археологических культур, прежде чем в конце VII века на этой земле появилось образование людей, ставшее первым государством. Это был Бохай, границы которого включали значительные территории современного Китая, российского Приморья и Северной Кореи.

Четыре столицы государства Бохай находились на территории современного Китая и одна в КНДР. А в Приморье обнаружено несколько достаточно больших бохайских городов. Самый крупный из них – у приграничного села Краскино – был частью округа Яньчжоу и подчинялся непосредственно восточной столице, находившейся примерно в 50 км южнее. Краскинское городище (так его назвали археологи) имело важное значение для бохайцев. Рядом с ним базировался морской порт.

– Здесь проходила официальная государственная дорога, – рассказывает Евгения Гельман, старший научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока (ИИАЭ) ДВО РАН. – Сухопутный участок пути начинался от городища Баляньчэн (Восточная столица Лунцюаньфу), близ современного Хуньчуня (КНР), шел в Краскино, а затем – по морю от бухты Экспедиции либо Посьета. Это был торговый путь, но не только. Бохайцы были хорошими моряками и плавали очень далеко, в том числе до Японии и Южного Китая.

Приморские верблюды

За несколько десятилетий скрупулезной работы археологам удалось восстановить примерный облик города. Тут были каменные дороги, каркасные дома с отопительной системой по типу «теплый пол», большой буддийский храм и другие общественные строения. Несмотря на относительную изученность этой эпохи, каждый археологический сезон приносит немало подчас неожиданных открытий.

– Важным открытием стало обнаружение в 2012 году кости верблюда, – говорит Евгения Гельман. – Несомненно, что для Краскинского городища верблюд являлся экзотическим животным, пришедшим сюда вместе с караваном по Великому шелковому пути. Потом караван уходил, а погибших животных тут же съедали. Это была совсем маленькая косточка, но она стала ценным подтверждением существования сухопутного пути. Мы ожидали, что в городище также получится найти участки, где останавливались караваны и посольства, но пока не нашли.

Удивительно, но спустя три года ученые обнаружили на Краскинском городище еще одного верблюда. Бронзовая миниатюрная фигурка горбатого животного была найдена на краю раскопок в 2015 году.

Съедобное – несъедобное

За долгие годы раскопок на Краскинском городище было обнаружено более 1500 костей различных животных. Идентифицировать удалось только треть из них, но полученные данные раскрыли немало новых фактов о жизни бохайцев. Так, благодаря находкам последнего десятилетия выяснилось, что жители города прекрасно разбирались в морской рыбе. Об этом говорит наличие в их рационе ядовитой рыбы фугу (есть ее можно лишь после крайне тщательной обработки).

– В одном из амбаров городища мы обнаружили много костей рыб, – рассказывает Евгения Гельман. – Отдали их на определение в Санкт-Петербург, и нам пришел ответ, что среди них много костей рыбы фугу. Сейчас считается, что только японцы умеют готовить фугу. Да ничего подобного! Бохайцы прекрасно знали, как это делать. Они добывали и использовали все виды морской и речной рыбы и по-разному ее готовили.

Кроме того, за последние годы на раскопках в городище не раз находили кости кита.

Загадочные параллелепипеды

Несмотря на наличие в Краскинском городище буддийского храма, верования бохайцев по-прежнему вызывают у ученых немало вопросов. Предполагается, что, как и у многих других народов того времени, здесь был распространен шаманизм. На это, в частности, указывает обнаружение предметов с религиозной символикой, назначение которых до конца пока не установлено.

– В последние сезоны раскопок мы находим некоторые вещи, которые указывают на шаманизм, – объясняет Евгения Гельман. – Чаще всего это глиняные параллелепипеды с пересекающимися отверстиями: два на длинной стороне и одно поперечное с узкой стороны. Над этими двумя отверстиями иногда рисовали волосы, внизу – бороду, вокруг проводили круги, и это становилось чьим-то лицом.

При этом ученые обращают внимание, что с укреплением в бохайской культуре буддизма некоторые загадочные фигурки с отверстиями меняют форму. В 2014 году у древней дороги археологи обнаружили такой предмет в форме буддийского храма, а на его обратной стороне – схематическое изображение монаха.

– Это говорит о своеобразном сочетании буддизма с народными верованиями, – уточняет археолог. – Поначалу буддизм был религией элиты, но благодаря таким поделкам мы можем наблюдать, как он проникал в жизнь обычных людей. Возможно, эти фигурки использовались в том числе и в магических целях.

Золотая империя чжурчжэней

Минуло несколько веков после завоевания Бохая. На опустевших землях набирали силу поначалу разрозненные племена потомков народа мохэ – чжурчжэни. Постепенно объединяясь, в XII веке они вошли в состав мощного государственного образования – империи Цзинь. Созданная в 1115 году, она включала территории Дальнего Востока со столицей в районе современного Харбина, а позже – Пекина.

В конце XIII века, накануне захвата империи монголами, чжурчжэньский военачальник Пусянь Ваньну выступил против династии и создал на территории современного Приморья государство Восточное Ся. Главной его столицей был город Кайюань – вблизи современного Уссурийска. Несмотря на короткую историю Восточного Ся (15 лет), это время подарило территории расцвет политической и экономической жизни. В эти годы здесь было построено более 30 горных городищ, фортификационные сооружения которых впечатляют своим высоким уровнем.

Археологам удалось выяснить и немало нового о том, какую жизнь вели чжурчжэни. Уже в ходе первых раскопок памятников этой культуры стало ясно, что у них была развита своя письменность. Основными занятиями этого народа помимо традиционной охоты и рыбалки были земледелие, скотоводство, ремесла и торговля. Однако именно открытия последнего десятилетия рассказали миру, во что верили чжурчжэни и как провожали друг друга в последний путь.

Случайный храм

Как это ни странно, но первый храм чжурчжэней был открыт случайно. Вдали от известных средневековых поселений в 2011 году археологам предстояло провести «спасательные раскопки» – обязательные исследования перед строительством объектов на ранее не освоенных землях. У реки Партизанки в Партизанском районе строилась ЛЭП, и на одном из мысов ученые обнаружили некий памятник. Он получил кодовое название «Краснополье 1».

– Мы не знали, что это храм. Мы понимали, что строение находится в очень странном месте – на мысе, который сильно нависает над рекой, – рассказывает Надежда Артемьева, завотделом средневековой археологии ИИАЭ. – С него открывается прекрасный вид на соседние городища чжурчжэней, на сопки Сестра и Брат, и мы думали, что он может быть сторожевым пунктом. Но не исключали, что это, возможно, культовая постройка. И когда предположение подтвердилось, это стало настоящей сенсацией! Чжурчжэньская культовая постройка была возведена по всем канонам буддийской архитектуры.

Прибежище монахов

Не менее яркий культовый памятник чжурчжэней открыли спустя год – средневековое строение неподалеку от Шкотово, на побережье бухты Муравьиной.

– Площадь здания составляла 360 квадратных метров, – говорит Надежда Артемьева. – Его архитектурные особенности практически едины для всех храмовых сооружений – и буддийских, и конфуцианских, и даосских: у храма была черепичная крыша, которую должны были поддерживать деревянные колонны. Судя по размерам, этот храм имел высокий статус.

Открытие обоих культовых чжурчжэньских построек вызвало большой резонанс не только в среде ученых, но и у буддистов всего мира. Вскоре к памятникам потянулись адепты всевозможных буддийских учений. На месте древних храмов проводились обряды освящения, а многочисленные туристы и по сей день оставляют здесь монеты и ленты.

Погребальные лотосы

2012 год принес археологам еще одно знаковое открытие. Вблизи села Новицкого в Партизанском районе ученые обнаружили захоронение чжурчжэней – первое из найденных за последнее столетие. Открытые ранее могилы того времени плохо сохранились и не давали исследователям исчерпывающей информации о том, как проходил обряд погребения.

– Мы копали много городищ и вокруг них, но нигде не могли найти могильник. И это был вопрос из вопросов: а где же они хоронили? – рассказывает Надежда Артемьева. – Столько народу здесь жило и где же их захоронения? Новицкое действительно стало большим открытием. Мы узнали, где и как они хоронили, и теперь можем сориентироваться топографически, где у городищ могут быть могильники. Мы сейчас работаем вокруг таких мест, но пока этот могильник единственный.