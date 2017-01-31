Другая орбита

Насколько крутой должна стать мама, чтобы ее по телевизору показывали

Очередной, третий по счету, набор в школу экскурсовода открывается в музее имени Арсеньева. Таким необычным способом музей не только частично решает собственные кадровые проблемы, но и дает возможность людям, интересующимся историей Владивостока и Приморья, сделать свое увлечение если не делом жизни, то как минимум важной ее частью.

Яркий пример того, как благодаря такой школе можно круто изменить свою судьбу, – история Ларисы Дударовской, ныне экскурсовода музея имени Арсеньева, а еще три года назад – технолога швейного производства.

Спектакль одного актера

– Я работала по профессии, и мне казалось, что все идет как надо, – рассказывает Лариса Васильевна. – При этом мне всегда была интересна история, ею увлекались и мои родители, у нас в семье читали исторические романы, обсуждали их. Но это было лишь хобби. А еще я всегда была очень застенчивой, мне даже в школе у доски было трудно отвечать. Так что о работе экскурсовода даже не мечтала – какое там выступать перед группой незнакомых людей, о чем речь?

Но со временем мне все больше хотелось заниматься историей, причем не просто находить какие-то интересные факты для себя, но и делиться ими с другими. Мне казалось, что историческая информация может вдохновлять людей, изменять их взгляд на жизнь. И, кстати, эти мои мысли потом подтвердили учеба в школе и последующая работа. Я поняла, что экскурсия – это спектакль, где ты одновременно и автор, и актер, и даже режиссер.

Когда я подала заявление в школу экскурсоводов, муж и дети сильно удивились, не сразу меня поняли. Но потом все же поддержали (сегодня старший сын говорит: «Мама, ты крутая, тебя по телевизору показывают, мои друзья от твоих экскурсий в восторге!»). Так моя жизнь начала меняться, раскручиваться в другую сторону.

В начале обучения нам давал мастер-класс директор музея Виктор Шалай. И настолько это было артистично, с такой любовью к истории, что я просто заслушалась. И поняла, что нужно делать.

А как много я узнала за время учебы и работы! У меня кругозор раздвинулся многократно. Меня просто на другую орбиту вынесло. В первую очередь расширились мои знания по истории Владивостока. Я, конечно, довольно много читала, интересовалась, но только на занятиях поняла, сколько пробелов в моих знаниях. А нам профессионалы рассказали так много, но главное – показали, как искать информацию, как ее проверять. Ведь экскурсовод должен отвечать за то, что говорит людям, за достоверность информации, а то сегодня в том же Интернете столько глупостей написано на историческую тему. Так что очень важно научиться работать с архивами, документами, первоисточниками. Теперь я вооружена, так сказать, и знаю, где искать то, что нужно.

Знакомьтесь: улица Пушкинская

– Какой период истории Владивостока вам видится наиболее интересным?

– Конец XIX – начало XX веков, досоветский период. Потому что это время ярких личностей, приезжавших во Владивосток за реализацией, за мечтой и ставших частью его становления. Мне всегда были интересны именно такие люди! Я и сегодня продолжаю изучать истории знаменитых семей Владивостока и каждый раз открываю для себя что-то новое. Эти истории затрагивают в моей душе особенные струны, связанные с семейными ценностями, с моими жизненными приоритетами. С другой стороны, чем дольше я работаю, тем больше понимаю, что и в советском периоде развития города тоже было немало интересного.

– Какую тему вы выбрали для своей экзаменационной экскурсии?

– Улица Пушкинская. Она вообще одна из моих любимых во Владивостоке. И я сделала экскурсию так, как я вижу эту улицу. Судя по тому, что экскурсия вошла в график работы бюро «Время города», думаю, получилось неплохо…

– А какой вы видите Пушкинскую?

– Она особенная, чуть камерная. Вот Светланская – деловая, энергичная улица, а Пушкинская – более одухотворенная, более творческая, что ли. Экскурсию по ней можно начать, например, от дома Соллогуба (Пушкинская, 7), который современники называли «замком счастья и любви». Затем прогуляться у бывшего китайского консульства, перейти к художественному училищу, здание которого было построено на месте взорванного собора, дойти до дома Синкевичей, который просто фантастически выглядит с точки зрения архитектуры, дойти до Народного дома. Вообще, дворики Пушкинской – особая статья, они такие атмосферные, красивые, а какая там дивная архитектурная эклектика! В эти дворики прохожие захаживают редко, а когда мы с экскурсантами туда заглядываем, они ахают.

Во время этих прогулок не раз бывало, что люди говорили: а я тут жил в детстве, я тут в студенчестве комнату снимал. И добавляли в мой рассказ свои детали. А одна женщина даже привела нас в квартиру в доме Фихмана на Пушкинской, 37 и показала сохранившиеся уникальные элементы внутреннего декора помещений. Аутентичные дверные ручки, резные двери – все это производит невероятное впечатление!

Однажды вела я экскурсию для группы ученых, в том числе американцев, и один из них оказался по происхождению армянином. Видели бы вы, с каким благоговением он смотрел на армянскую церковь…

Когда проходишь Пушкинскую целиком, в памяти всплывают слова поэта: «Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы!». Понимаете, именно здесь хорошо видно, что остается от человека потомкам, какое наследие.

Расстаемся, но не прощаемся

– Когда вы шли учиться, думали, что будете работать в музее?

– Я очень на это надеялась. Но думала: да куда там, наверняка в музее работают такие звезды… И когда мне после полугода внештатной работы предложили перейти в штат, я и удивилась, и очень обрадовалась.

В самом музее работать, конечно, сложнее. Прогулка по улице может быть довольно длинной: люди отвлекаются на архитектуру, на пейзажи, дышат свежим воздухом, можно и два часа с ними говорить, и больше. А в музее экскурсия длиною более полутора часов уже весьма проблематична. Каждая экспозиция таит в себе столько историй, столько деталей, что всякий раз можно водить людей по одному и тому же залу и рассказывать им не то же, что в прошлый раз. Еще надо ориентироваться на возраст экскурсантов. Кстати, музей научил меня общаться с детьми, находить верный тон, удерживать их внимание.

Вообще, каждую экскурсию по музею ведешь с одной глубинной мыслью: главное, чтобы слушателям понравилось и захотелось прийти сюда еще. Поэтому, работая над планом экскурсии, я стараюсь сделать так, чтобы людям захотелось узнать больше, чтобы они и сами стали что-то читать, чтобы, покидая музей, уносили в душе яркие, вдохновляющие образы…

Справка «В»

Как рассказала сотрудник музея имени Арсеньева Арина Пилипчук, школа экскурсовода начала работать в музее с 2015 года. Всего за это время обучение прошли около 70 человек. По окончании курса слушатели школы сдают экзамен – необходимо разработать свой проект экскурсии и защитить его. Некоторые из выпускников (около десяти человек) стали штатными сотрудниками музея, многие работают внештатно, проводят авторские экскурсии.

Курс рассчитан на три месяца, занятия проводятся три раза в неделю в вечернее время. У каждой группы будет свой специалист-наставник – Виктор Шалай, директор музея, или Анжелика Петрук, замдиректора по науке. Занятия ведут специалисты-краеведы, например Иван Егорчев (он, к слову, является постоянным автором рубрики «Исторический клуб» в нашей газете), и сотрудники музея. Кроме того, лекции и практикумы будут вести психологи, ведь очень важно научить будущих экскурсоводов правильному общению с аудиторией, ораторскому искусству.



