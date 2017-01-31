Многодетные семьи получают участки

Первая в этом году жеребьевка земельных участков для многодетных семей Владивостока состоялась в конце января. Таким образом, в приморской столице всего организовано уже 37 жеребьевок.

Из восьми семей, приглашенных в администрацию города, пришли семь. Те, кто не смог прийти в этот день, имеют право принять участие в выдаче участков в следующий раз.

На выбор горожанам было представлено девять участков, сформированных в пригороде Владивостока: в районе садового товарищества «Дружба» недалеко от концертно-спортивного комплекса «Фетисов-арена» и один участок – на улице Тернейской в поселке Трудовое. Все эти наделы были представлены в ходе общественных слушаний в декабре 2016 года.

После того как представители многодетных семей приняли участие в жеребьевке и узнали кадастровые номера своих участков, они получили необходимые консультации специалистов: что необходимо сделать для полного оформления в собственность земли, как получить порубочные талоны. Участники жеребьевки задавали интересующие их вопросы и получали профессиональные ответы.

На сегодня в приморской столице землю получили уже 1950 многодетных семей. Это участки в пригороде Владивостока – от Седанки до поселка Трудовое, в районах Океанской, Спутника, Садгорода, Весенней, бухты Лазурной и в других местах.

Напомним, что по заказу администрации Владивостока к участкам для многодетных семей строятся дороги. Так, в районе с/т «Лиман» уже проложена дорога в грунте, завершен первый этап строительства проезда на улице Курильской.

Специалисты администрации Владивостока продолжают подготовку участков для семей под индивидуальное жилищное строительство.

Как уже писал «В», в соответствии с краевым законом земля многодетным семьям предоставляется бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства. Площадь участков согласно закону составляет от 7 до 20 соток.