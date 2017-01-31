Приключения афганско-подданного в России

Как смуглолицый Остап Бендер применил на приморцах «сравнительно честный» способ отъема денег

У этой криминальной истории две стороны, как у монеты. Аверс основан на документах уголовного дела и рассказе следователя ОП № 3 по Первореченскому району Владивостока старшего лейтенанта юстиции Олега Федорова. Реверс – предположения автора публикации, также не лишенные информационного фундамента.

Требовал переводчика с несуществующего наречия

Во Владивостокском СИЗО дожидается суда гражданин РФ Асим Марвари Випул, 1970 года рождения, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере. Как установило следствие, в период с октября 2008 года по март 2010-го он брал у потерпевших автомобили с правым рулем, обещая переделать их в леворульные, но обещание не выполнял: машины продавал, деньги тратил на свои нужды. А кроме того, присвоил несколько сот тысяч рублей, полученных им от жителей Приморья под «гарантированную» доставку авто из Японии.

По словам следователя Олега Федорова, среди раскрытых им преступлений аферы Асима Випула стоят в особом ряду. Во-первых, по делу проходит много потерпевших, живущих во Владивостоке и других городах Приморья. Во-вторых, слишком велика сумма причиненного им ущерба. И, главное, необычной оказалась личность самого злоумышленника. Обладатель экзотического имени бывший гражданин Исламской Республики Афганистан, получивший российское гражданство.

Между тем биографию Асима Марвари Випула следствие знает только с его слов. Никаких документов, подтверждающих его показания, нет. Как утверждает Випул, по национальности он не афганец, а индус, точнее сикх, есть такая народность в Индии. Высокий, смуглолицый, скуластый, он действительно не похож на афганца.

Для справки: сикхи живут не только в Индии, но и в странах Юго-Восточной Азии, Африки, в Великобритании, немногочисленные их общины проживают и в северных районах Афганистана. В 1990-х афганские сикхи испытали гонения со стороны местных радикальных исламистов вплоть до физического уничтожения. Именно от этих гонений, по словам Випула, он и бежал в 1992 году в Россию через Узбекистан. Как это у него получилось, неизвестно, да следствие и не уточняло. В Кабуле, опять же по его словам, у него остались мать, отец и младшая сестра.

Первым российским городом, где Випул ненадолго задержался, был Новосибирск. Затем он перебрался во Владивосток, где и осел. Согласно его показаниям, он знал, что в начале 90-х здесь активно развивался автомобильный бизнес, и решил реализовать себя в нашей стране именно в этом направлении. Такую версию своего появления в России Випул выложил следователю.

– Конечно, он понимал, что мы не можем проверить его биографические данные. Возможно, в Афганистане он совершил какое-то преступление, поэтому и бежал. Но, когда я пытался узнать подробности о его семье, он сразу замыкался, что неудивительно, – рассказывает Олег Федоров.

Забегая вперед, скажем, что беглый «афганец» без акцента изъясняется по-русски. Это отмечали все его знакомые во Владивостоке, а также жертвы его махинаций. Свои лингвистические успехи Випул объяснил старательностью при самостоятельном изучении русского языка. Что, впрочем, не помешало ему потребовать постоянного присутствия на допросах переводчика (якобы он не понимал по-русски некоторые юридические термины). Причем переводчика с афганского наречия языка панджаби. Однако специалист в области востоковедения и африканистики из ДВФУ, привлеченный следствием в качестве эксперта, пояснил, что никакого афганского наречия языка панджаби не существует и, вероятно, подследственный специально его придумал, чтобы затормозить расследование дела.

Сообразителен и предприимчив

Прибыв во Владивосток в 1992 году и не имея здесь ни друзей, ни знакомых, Випул некоторое время подрабатывал в автомастерских покраской и ремонтом машин. Жил на съемных квартирах. По его словам, заработки были небольшие, денег постоянно не хватало. Слезоточивые рассказы «афганца» о его мытарствах в столице Приморья, наверное, по его расчету, должны были вызвать сочувствие. Но, как говорит следователь Федоров, откровениям мошенников грош цена.

Однажды сосед Випула по съемной квартире (приезжий из центральной части России) задумал продать свой подержанный японский автомобиль. Объявления об этом он дал в местные газеты, а сам убыл в родной город, предварительно доверив «афганцу» демонстрацию иномарки покупателям, если таковые найдутся. Нашлись они быстро – это были перекупщики из Сибири. Обходительный смуглый парень, предъявивший авто, сибирякам понравился, и по окончании сделки они предложили Випулу быть их доверенным лицом во Владивостоке. В его обязанности входил поиск машин по объявлениям для их последующей перепродажи. В качестве гонорара ему гарантировали процент от выручки.

Предложение бедному автослесарю показалось перспективным, и он согласился не раздумывая. В те годы спрос на подержанные иномарки был высоким, и вскоре Випул заработал на посредничестве неплохой капитал – достаточный для того, чтобы самому покупать бэушные автомобили для перепродажи. К тому времени он уже прочно закрепился на нашей земле. Прожив в России в статусе беженца шесть лет, в 1998-м Випул женился на русской девушке из поселка Восток (на тот момент у них уже был совместный сын), после чего получил российское гражданство, а также загранпаспорт. В том же году сибиряки командировали его в Японию, снабдив валютой для закупки подержанных авто и отправки их во Владивосток.

В начале 2000-х, когда правительство РФ подняло таможенные пошлины на импортный автосеконд-хенд, Випул освоил новый бизнес – торговлю разобранными машинами, так называемыми конструкторами. По его словам, в Японии он нашел русских безработных (!), которые разбирали для него три-четыре автомобиля в день под заказ для покупателей в России.

Обещанного ждут. Да не дожидаются

Вернувшись в начале 2000-х во Владивосток, Випул зарегистрировал компанию с ограниченной ответственностью и неограниченными возможностями. Для офиса своей фирмы он арендовал помещение на втором этаже в здании на Карбышева, 4. В этой же кирпичной высотке, только на верхних этажах, расположен небезызвестный отдел по расследованию преступлений против личности управления уголовного розыска краевого УВД. Такое соседство внушало клиентам Випула доверие: мол, под ментовскую крышу абы кого не пустят.

Нескольким заказчикам Випул действительно привез бэушные машины из Японии по предоплате. Более того, для развития бизнеса он иногда занимал деньги под небольшие проценты и всегда рассчитывался в срок, что позитивно сказалось на его деловой репутации. Довольные автовладельцы стали рекомендовать Випула своим друзьям и знакомым. И он никого не подводил.

Но финансовый кризис 2008 года поставил крест на его фирме: поток подержанных машин из Японии резко сократился и, как следствие, его доходы упали. По словам следователя Федорова, с этого момента и началась преступная карьера Випула.

В октябре 2008-го он убедил жителя Уссурийска Дорошенко, с которым их свел общий знакомый, в том, что может переоборудовать его автомобиль «Тойота-Харриер» из праворульного в леворульный. Срок реконструкции – два месяца, цена вопроса – 3 тысячи долларов. Автовладельца такой расклад устроил, он боялся запрета правого руля. Не подозревая подвоха, Дорошенко отдал бизнесмену паспорт транспортного средства, ключи от авто и баксы. Больше свою машину он не видел.

Как выяснилось позже, Випул уже через месяц продал ее за $30 тысяч. Когда же подошел срок выполнения заказа, начал уклоняться от встречи с хозяином «Тойоты-Харриер» под разными предлогами: то, мол, выехал из города, то заболел, то ему срочно нужно в Японию (хотя на самом деле никуда не собирался). Однажды он сообщил Дорошенко, что закупил все комплектующие аж в Арабских Эмиратах, но что-то там не подошло, и он отправил их обратно на замену. Песни про неправильные запчасти Випул пел до мая 2009 года. Потом Дорошенко надоела эта бодяга, и он отправился в полицию.

А Випул тем временем продолжал свои аферы. В марте того же года он пообещал жительнице Владивостока привезти из Японии автомобиль «Мицубиси-Паджеро» за 170 тысяч рублей. Принимая 100-процентную предоплату, он даже составил договор, на котором поставил печать своей фирмы, хотя уже заранее знал, что присвоит эту наличность.

В мае Випул в присутствии свидетелей занял у знакомого 700 тысяч рублей на месяц под проценты. И эту сделку тоже закрепил договором. Но ни обещанных процентов, ни своих денег горе-ростовщик так и не дождался.

В марте 2010 года предприимчивый «афганец» потратил на свои нужды 330 тысяч рублей еще одного несостоявшегося владельца бэушного японского автомобиля.

А денег даже Интерполу не найти

По словам следователя Олега Федорова, многие из обманутых клиентов и кредиторов Випула не стали писать заявления на него в полицию, потому что боятся внимания налоговой инспекции. А у «афганца» к тому времени уже созрел план побега, на этот раз из России. Он продал квартиру и машину, вырученные, а также полученные мошенническим путем деньги аккумулировал на счетах родственников жены.

Полиция не успела задержать афериста. Вместе с женой и пятилетней дочерью он уехал в Германию, где они получили статус беженцев. Неизвестно, знала ли его жена о махинациях мужа, но в 2009-м, когда в отношении Випула было возбуждено первое уголовное дело, она отказалась от дачи показаний. Имеет право.

Между тем следствие по делу беглого «афганца» набирало обороты. Четыре уголовных дела, возбужденных против него, объединили в одно, создав для его расследования отдельную следственную группу. Випула объявили сначала в федеральный, а затем в международный розыск.

В 2015 году сотрудники немецкого Интерпола нашли его в Гамбурге. На переписку с немецкими властями и оформление документов на экстрадицию из Германии в Россию подозреваемого в мошенничестве ушел год. В мае 2016-го Випул был доставлен в Москву, а затем этапирован во Владивосток.

Следствие по его уголовному делу завершено в октябре. По решению суда он вполне может получить пять-шесть лет реального лишения свободы. Скорее всего, суд учтет наличие у подсудимого смягчающих обстоятельств – жены и несовершеннолетнего ребенка (даже если живут они за пределами России). Но получат ли потерпевшие свои деньги? Это вряд ли. Асим Марвари Випул гол как сокол.

А казачок-то тутошний!

И здесь начинается самая интересная часть этой истории, которая не вписывалась в рамки расследования, поэтому следствие ее не затрагивало. Напомним, что все моменты биографии Асима Марвари Випула зафиксированы в уголовном деле с его слов. Но, как стало известно «В» от представителя индийской общины в столице Приморья, Випул – совсем не тот человек, за которого себя выдает. И что родился «афганский сикх» вовсе не в Кабуле, как он заявляет, а... во Владивостоке.

...В 1969 году на одном из судоремонтных заводов приморской столицы стояли на ремонте две индийские подводные лодки, которые правительство СССР передало правительству дружественной Республики Индия. Один матрос-индиец во время увольнительной в город познакомился с русской девушкой. Стали встречаться, и, как это часто случается, красавица забеременела. Узнав, что скоро станет отцом, индус испугался. За аморалку в чужой стране ему грозил трибунал вплоть до высшей меры. И незадолго до возвращения подлодок на родину он сбежал, решив остаться с любимой и будущим ребенком в России.

Конечно, был международный скандал, однако перебежчика не стали депортировать в Индию. Он осел во Владивостоке, устроился на работу бульдозеристом, женился на беременной возлюбленной, и в 1970-м у них родился сын, полноправный гражданин СССР. А когда ему исполнилось 18 лет, в нашей истории появилось белое пятно.

Непонятно, каким образом, но парень оказался на территории Республики Афганистан. Не исключено, что его призвали на срочную и отправили служить в эту страну, где в то время ограниченный контингент советских войск оказывал помощь дружественному афганскому народу. Не исключено также, что он дезертировал. А через четыре года, когда афганская кампания закончилась и Советский Союз распался, вернулся на родину во Владивосток. Но уже под другим именем и с паспортом гражданина Афганистана. Говорят, что в этой стране купить новый паспорт – плевое дело, были бы деньги.

Поэтому Асим Марвари Випул так хорошо говорит по-русски. Это его второй родной язык после языка панджаби, на котором говорил его отец.

Так ли все было на самом деле, утверждать не станем. Здесь свое слово должны сказать компетентные органы. Просто вся эта история, на наш взгляд, готовый сюжет для сериала, которые весьма ценятся на некоторых федеральных телеканалах...

Кстати, старший сын Асима Марвари Випула живет и работает во Владивостоке.

Фамилии и имена некоторых персонажей изменены.