Триумф и крах империи молочного короля

Как наследие, оставленное гением предпринимательства, пало под натиском эпохи перемен

Окончание. Начало в номерах «В» за 25.01.2017 и 1.02.2017

Напомним: французский предприниматель Август Алексеевич Менард был одним из первых иностранцев, появившихся во Владивостоке, и в начале 1880-х годов развил здесь весьма активную деятельность, занимаясь хлебопекарным делом, сельским хозяйством, скотоводством, добычей и обработкой строительного камня. Он стал основателем большой семьи, потомки которой и сейчас живут во Владивостоке и Приморье.

Достойные наследники

После кончины Августа Менарда в 1902 году его наследники, сыновья Григорий и Алексей, продолжили дело отца. Первоначально братья вели унаследованное хозяйство совместно. Они владели усадьбой в центре Владивостока, на улице Семеновской (двух-этажный жилой дом и несколько хозяйственных построек), управляли комплексной фермой на острове Попова, добывали гранит в арендуемой каменоломне на острове Рейнеке.

Когда закончился срок аренды, братья обратились в Приморское областное управление с ходатайством «о сдаче в арендное содержание каменных залежей на острове Рейнеке». В январе 1906 года в соответствующие инстанции было направлено «Прошение землевладельца Григория Августовича Менарда о возобновлении арендной каменоломни на арендуемом им для сельскохозяйственных целей острове Рейнеке». Поскольку решение этого вопроса затянулось, Григорий и Алексей 1 июля 1906 года направили новое ходатайство с просьбой «ускорить высылку проекта контракта на отдачу Менардам гранитной каменоломни о. Рейнеке, т.к. благоприятный отзыв г-на губернатора Приморской области был получен в мае 1906 года».

В 1908-м братья, по-видимому, разделили наследие отца, и каждый из них начал самостоятельную деятельность. С этого года, судя по всем обнаруженным документам и публикациям, владельцем городской усадьбы на улице Семеновской значился только Григорий Менард.

Алексей, став единоличным владельцем фермы на острове Попова, продолжил начатые отцом работы по выращиванию крупного рогатого скота и лошадей элитных пород. В городских газетах продолжали публиковаться сообщения о продаже выращенных на ферме животных.

Хозяйствование Алексея Менарда на острове Попова закончилось в 1914 году, когда произошло отчуждение островной территории военному ведомству. Он продолжал заниматься предпринимательско-коммерческой деятельностью, однако документальных сведений о ней обнаружить не удалось. После установления советской власти в крае Алексей Менард эмигрировал в США.

Олени тоже приносят прибыль

Старший сын Августа Менарда Григорий унаследовал не только часть семейного имущества, но и предпринимательский талант отца. После раздела наследства с братом Григорий весьма успешно проявил себя в двух областях деятельности: в пантовом оленеводстве и рыболовстве и рыбопереработке.

Разведение пятнистых оленей в Южно-Уссурийском крае издавна было прибыльным делом из-за высокой стоимости оленьих пантов и большого спроса на них. Оленеводство развивалось двумя путями: в форме паркового содержания на больших площадях, в полудиком состоянии, а также в форме небольших домашних оленников.

Григорий Менард начал заниматься оленеводством на острове Попова, где в 1910 году на площади 5,5 га в полудиком состоянии содержалось около 130 оленей. Проявив большую заинтересованность в этой отрасли хозяйства, Григорий глубоко изучил теоретические и практические особенности содержания оленей в лесопарках, причины их вырождения, секреты получения пантов высокого качества, разные приемы их консервации и прочее.

В 1916-м Григорий Августович вошел компаньоном в оленеводческую артель «Сосновые скалы», обосновавшуюся на арендованном полуострове Гамова в Посьетском (ныне Хасанском) районе Приморья. Основатели артели привезли сюда около 500 оленей: Владимир Шевелев – из бухты Кангауз (ныне Суходол), Симон Конрад – с полуострова Песчаного, Ян Янковский – из Сидими (ныне бухта Нарва), Григорий Менард – с острова Попова. Через восемь лет поголовье оленей на полуострове Гамова удвоилось и достигло около 1000 голов. Площадь оленьего парка стала недостаточной, из-за нехватки кормовой базы появились признаки вырождения, что выразилось прежде всего в уменьшении веса оленей. Артельщики увеличили площадь парка до 5000 га, взяв в аренду дополнительный участок.

Сведения о пантовом оленеводстве, полученные в результате исследовательских работ, а также накопления собственного опыта, были опубликованы в книге Григория Менарда, изданной в 1930 году. В предисловии к книге профессор-зоолог Николай Кулагин отметил, что этот труд «является весьма ценным вкладом в указанную отрасль народного хозяйства. Автор хорошо знаком с практической стороной пантового хозяйства и основательно знает литературу по данному вопросу. Работа Г. А. Менарда, безусловно, представляет большой интерес и для специалиста-зоолога, интересующегося вопросами прикладной зоологии, и для оленевода-практика. В работе имеются ценные сведения об экспорте пантов из СССР за границу».

Солидный подход

Помимо оленеводства Григорий Менард успешно проявил себя в рыбопромысловом деле. Его рыбоконсервный завод, построенный на западном побережье Камчатского полуострова, на берегу реки Колпаковой, специалисты называли самым солидным в Охотском Камчатском промысловом районе. Предприятие было хорошо оснащено, на нем работали профессиональные специалисты, поэтому оно давало хорошую прибыль.

В «Справочной книге по рыбопромышленности Дальнего Востока» приведено краткое описание завода Григория Менарда. «Завод размером 212 на 45 футов (64 метра на 13 метров. – Прим. авт.) имеет деревянную основу, с боков обшит гладким оцинкованным железом; пол во всем здании сделан из бетона. С двух сторон к заводу сделаны пристройки: машинное отделение и лакировальня. В машинном отделении помещен паровой котел и паровая машина в 13 сил, которые приводят в действие все машины завода. При производстве жестянок ручной труд сведен до минимума: изготовление всех частей жестянок и соединение их производится за счет машин. Вручную только паяют боковой шов банки, причем продуктивность этой работы значительно увеличивается тем, что паяльники все время находятся в раскаленном состоянии благодаря помещенному внутрь небольшому пламени паров бензина, которые по трубам проведены из особого аппарата, помещенного вне здания завода. Остов здания изготовлен в Японии; паровой котел, паровая машина и машина для производства консервов привезена из Германии (г. Любек, фирма «Эверс и Мизнер»), нож для резки рыбы – из Америки (штат Вашингтон, г. Сиэтл), жесть для банок – из Англии. По словам владельца, полное оборудование завода обошлось в 42000 рублей».

Камчатский завод Менарда производил крабовые и рыбные (лососевые) консервы, которые поставлялись в основном в Японию и в небольшом количестве в Европу.

Унесенные ветром революции

Революция, Гражданская война и установленная в 1922 году на Дальнем Востоке советская власть существенно изменили жизнь Григория Менарда и его семьи. В мае 1919-го он был мобилизован в армию Колчака, где прослужил около года подпоручиком артиллерии; в 1922 году был выслан в Сибирь. По возвращении в Приморье Григорий Августович продолжал заниматься своим делом до ликвидации в 1922 году оленеводческой артели «Сосновые скалы» и национализации имущества (дома во Владивостоке, завода на Камчатке).

Бывший успешный предприниматель стал фактически неимущим, к тому же лишенным избирательных прав. Пытаясь восстановить свои гражданские права, Григорий Менард обратился с прошением во Владивостокский горсовет. Его вопрос был рассмотрен на заседании президиума горсовета 6 октября 1930 года, что было отражено в протоколе № 27: «Слушали ходатайство Менарда Григория Августовича о восстановлении в избирательных правах, каких он лишен по г. Владивостоку по статье пункта 15, пункта «ж» Инструкции ВЦИК о выборах в Советы. Постановили: принимая во внимание, что Менард Г. А. до 1930 г. жил на доходность от дома и участия в оленеводческой артели, до этого был рыбопромышленником, в 1918–1920 гг. служил офицером в белой армии – высказаться против восстановления в избирательных правах, признать необходимым лишить дополнительно по статье 15, пункт «к»...»

С 1930 года Григорий Августович с женой и тремя детьми жил на Камчатке, где работал в Акционерном Камчатском обществе (АКО). Он был арестован 10 мая 1933 года по делу так называемой Автономной Камчатки, по которому проходили около 150 человек. Григорий Менард был приговорен судебной тройкой ДВК к высшей мере наказания с конфискацией денег. Так трагически на 55-м году оборвалась жизнь некогда успешного предпринимателя.

Через 23 года, 27 апреля 1957-го, он был реабилитирован. В архивно-уголовном деле № П-55014, которое состоит почти из 50 томов, хранится анкета, заполненная 10 мая 1933 года рукой Григория Августовича Менарда. В ней коротко изложена непростая судьба сына французского подданного, оставившего заметный след в истории освоения Южно-Уссурийского края.

Его потомки уже в четвертом поколении продолжают жить в Приморье, сохраняя французскую фамилию.

Женой Григория Менарда была Евгения Яковлевна Звонарева, у которой от первого брака было двое детей – дочь Тамара и сын Виталий, они были усыновлены Григорием Августовичем. Общий сын супругов родился 9 марта 1922 года и был назван в честь деда Августом. Большую часть своей жизни Август Григорьевич прожил в Дальнереченске, где скончался в 1998 году. Его сыновья Геннадий и Григорий (1946 и 1948 годов рождения) жили и работали во Владивостоке и Лучегорске.

Дети Григория, Альберт (1968 года рождения) и Елена (1972 года), живут во Владивостоке, это праправнуки Августа Алексеевича Менарда. В Артеме живет его праправнучка Алена (родилась в 1993 году).

Семейный дом Августа Алексеевича и Веры Михайловны Менардов на Семеновской не сохранился, как и дом Григория Августовича на полуострове Гамова, где он жил с семьей, работая в оленеводческой артели «Сосновые скалы». Сохранились только несколько каменных строений на острове Попова, где некогда процветало фермерское хозяйство Августа Менарда.

Память о нем хранит мемориальный Покровский парк – бывшее городское кладбище, где он был похоронен в 1902 году.