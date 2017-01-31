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Все в штатном режиме: без серьезных сбоев

Жилищно-коммунальный комплекс Владивостока бесперебойно прошел экватор текущего отопительного периода. Чрезвычайных ситуаций и крупных технологических аварий не зарегистрировано, сообщает пресс-служба мэрии.

Учреждения социального назначения – детские сады, школы, учреждения здравоохранения и культуры, а также жилищный фонд, предприятия и частные учреждения города – обеспечены стабильным теплоснабжением. Запасы угля для объектов малой теплоэнергетики соответствуют нормам.

Отметим, специалисты МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» и Дальневосточной генерирующей компании при необходимости в рабочем режиме устраняют локальные порывы на теплосетях города.

Сегодня во Владивостоке насчитывается 650 километров тепловых сетей, которые были построены более 60 лет назад. Массовые работы по их капитальному ремонту впервые за долгие десятилетия начались совсем недавно – в 2008 году, при этом износ теплосетей достигает 70%. Поэтому количество порывов на теплосетях города остается высоким – с начала отопительного периода (с 20 октября 2016 года) их произошло порядка 330. Благодаря оперативным действиям аварийно-восстановительных бригад, работающих на базе МУПВ «ВПЭС», неполадки устранены в нормативные сроки, что позволило избежать сбоев в работе системы жизнеобеспечения.

К слову, на случай возникновения внештатных ситуаций во Владивостоке сформированы аварийные бригады, которые укомплектованы необходимым оборудованием, инструментами и средствами связи. Такие бригады работают в круглосуточном режиме. При возникновении нарушений на сетях следует обращаться по телефону 245-78-42.

Как сообщили в управлении по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации Владивостока, на все котельные города, включая островные территории, топливо поставлялось без сбоев. По словам специалистов мэрии, на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса имеются нормативные запасы топлива. Так, для котельных заготовлено свыше 3500 тысяч тонн топочного мазута, почти 1000 тонн дизельного топлива и 2000 тонн угля.

Напомним: подготовка Владивостокского городского округа к отопительному сезону 2016–2017 г. выполнена с требуемым качеством. В установленные сроки к зиме были подготовлены социальные объекты и весь жилой фонд города.

Автор : Отдел новостей «В»

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