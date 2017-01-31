Предпринимателей Владивостока приглашают к сотрудничеству с китайскими коллегами

Муниципальное учреждение «Центр развития предпринимательства» формирует команду предпринимателей Владивостока, заинтересованных в сотрудничестве с китайскими коллегами.

Напомним: договоренность об активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между предпринимателями Приморья и Китая была достигнута в январе в ходе протокольного визита генерального консула КНР в администрацию города.

Тех, кто заинтересован в налаживании партнерских отношений с предпринимателями КНР, просят в срок до 10 февраля представить на электронный адрес crp_vl@list.ru заявку, сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.