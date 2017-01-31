Елена Новицкая: Комфортный город надо создавать всем вместе

Пять лет назад кандидаты от партии «Единая Россия» в Думу Владивостока шли на выборы единой командой с программой «Комфортный город», вобравшей в себя предложения с учетом потребностей жителей каждого избирательного округа.

– В программу вошли те предложения и идеи, которые реально выполнить в существующих экономических и политических условиях. Именно поэтому нам многое удалось сделать, – поясняет председатель думы Елена Новицкая. – Программа «Комфортный город» – это результат работы всех жителей Владивостока. При ее формировании были учтены проекты участников гражданского референдума «Открытый выбор», стратегия развития Владивостока до 2020 года, рекомендации экспертного сообщества. Основное направление программы – создание благоприятной среды для населения, для каждого жителя Владивостока. Этот курс мы не меняем и сегодня.

Точечную застройку остановят зеленые насаждения

– Проблема точечной застройки особенно остро стоит, когда речь идет о придомовых территориях, местах отдыха горожан и детских площадках. На решение и урегулирование подобных вопросов были направлены многие муниципальные правовые акты Думы Владивостока, – отмечает Елена Новицкая. – Так, решением думы утверждены подробные правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений на территории города. В целом депутаты уделяют большое внимание вопросам сохранения и увеличения зеленых насаждений в приморской столице, созданию и благоустройству мест для отдыха. В бюджете города ежегодно утверждаются средства на эти цели.

В результате были построены сквер в районе ул. Овчинникова, 18–20, сквер имени Анны Щетининой на ул. Крыгина, проведена масштабная реконструкция парка Победы у Дома молодежи и мемориального комплекса «Боевая слава ТОФ». Выделены бюджетные средства на проектирование парка Минного городка, который перешел в муниципальную собственность. Депутаты поддержали инициативу горожан по созданию природного парка на сопке Бурачека.

Увеличение числа скверов и парков делает город не только привлекательным, но и экологически чистым, улучшает условия жизни. Поэтому Дума Владивостока в декабре 2014 года утвердила изменения в правила землепользования и застройки, предусмотрев выделение дополнительных территорий для организации парков, скверов и бульваров в уже существующих функциональных жилых, общественно-деловых и промышленных зонах. В их числе – земельные участки на ул. Кирова, 101, Карбышева, 52, Иртышской, 40, Маковского, 47, Русской, 9, Черняховского, 13, Нейбута, 63, Адмирала Юмашева, 66, Лермонтова, 77-81, Башидзе, 14, Тухачевского, 72 и по другим адресам. Всего в зону парков и скверов включено 20 участков.

Принятие думой этого документа позволило сохранить территории с уже сложившимися зелеными островками, так как в зоне парков и скверов запрещено капитальное строительство. Следовательно, на этих участках не будут возникать и ситуации, связанные с точечной застройкой в жилых микрорайонах и противостоянием застройщиков и жителей, которые хотят сохранить благоприятную окружающую среду.

На учете каждый сквер

Для снятия социальной напряженности, которая нередко возникает, когда люди не знают, какой объект возводится вблизи их дома, Дума Владивостока внесла изменения в Правила санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты в городе, обязав застройщиков оборудовать строительные площадки информационными досками. На них должны быть размещены: адрес объекта; наименование объекта строительства, сроки начала и окончания работ; наименование и адрес застройщика, общая площадь объекта строительства; площадь земельного участка; количество этажей или высота здания, сооружения и другое. Кроме того, на информационном стенде должны быть указаны сведения о выдаче разрешения на строительство.

– Эту работу необходимо продолжить. Во Владивостоке будет проведена инвентаризация территорий, чтобы дополнительно выявить зоны, подходящие для отдыха горожан, и оформить их таким образом, чтобы строительство на них впредь было вести невозможно, – отмечает Елена Новицкая. – Но кроме работы органов власти необходима активность и инициатива жителей, помощь управляющих компаний. Если есть такие уголки в нашем городе, где можно создать сквер или разместить детскую площадку, жители могут обращаться и в городскую думу, и в комиссию по изменению зоны назначения. Все территории с зелеными насаждениями должны быть инвентаризированы и переведены в зону скверов и парков. Это будет отдельный проект наказов избирателей.

Дворы – под государственный контроль

– Второй важный этап, к которому мы приступили, – утверждение нового Генерального плана Владивостока, – рассказывает председатель думы города. – Работа строится следующим образом: депутаты с помощью помощников проведут мониторинг на своих избирательных участках, проверят не только скверы, парки, но и проезды, пешеходные зоны, возможность установки дополнительных тротуаров, разворотных колец. То есть по городу будет проведена серьезная комплексная инвентаризация, для того чтобы учесть мнения и интересы жителей. Кроме того, направлены запросы в общественные организации, с которыми мы активно взаимодействуем, и от них уже приходят предложения по изменению функционального назначения земельных участков.

На прошедшем в Москве форуме Всероссийского совета местного самоуправления «Городское развитие и совершенствование качества городской среды» был сделан акцент на новых стандартах организации городской среды и общественных пространств, создании зон отдыха для населения, поддержке в благоустройстве дворов. После форума была принята партийная программа «Наш дворик», которая вошла в статус государственных программ и будет отдельно финансироваться за счет федеральных средств.

– Главное и основное направление сегодня – сделать жизнь людей благополучной, безопасной и комфортной. А при изменении городской среды необходимо обязательно учитывать мнение жителей города. Предприниматели кроме экономических интересов должны иметь и социальную ответственность, участвовать в создании таких важных объектов, как зоны отдыха, спортивные площадки, – подчеркивает Елена Новицкая. – Примеров такого ведения бизнеса во Владивостоке немало, и дума города будет поддерживать социально ориентированный бизнес.

Справка «В»

Программа «Комфортный город» состоит из десяти проектов. В их числе – формирование удобной городской среды; формирование новых возможностей для получения образования, развития науки и сохранения потенциала; развитие системы здравоохранения, профилактики заболеваний, создание безопасного городского пространства; формирование доступных рекреационных зон; создание новой, отвечающей цели развития города культурной среды; формирование здоровой экологической среды и другие проекты.