Благоустройство остается в приоритете

Более полутора миллиардов рублей предусмотрено в 2017 году в бюджете Владивостока на проведение работ в рамках муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети и благоустройство территории города».

Как уточняет пресс-служба городской думы, деньги будут направлены на благоустройство городской среды. В списке – текущее содержание дорожной инфраструктуры, ремонт дорог, подпорных стен, лестничных маршей, системы ливневой канализации; реконструкция узла улично-дорожной сети в районе улиц Днепровской – Вострецова – Печорской и проспекта 100 лет Владивостоку; установка дорожных знаков и технических средств организации дорожного движения, нанесение дорожной разметки, содержание светофорных объектов, восстановление барьерных, леерных и парапетных ограждений, текущее содержание зеленых насаждений, обслуживание муниципальных объектов наружного освещения, эксплуатация фонтанов.

Несмотря на то что в условиях бюджетных ограничений профильная муниципальная программа была сокращена на 34,9 %, на выполнение всех обязательств по содержанию и ремонту дорог в 2017 году средства предусмотрены. Сокращен лишь объем капитальных вложений в строительство объектов муниципальной собственности, таких как новые дороги и развязки. В целом в 2017 году бюджет Владивостокского городского округа сохранит социальную направленность. Кроме того, работы в сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства будут выполняться по наказам избирателей. На текущий год в перечень вошли 68 наказов, на выполнение которых предусмотрено 74,6 млн рублей.

Как подчеркнула председатель Думы Владивостока Елена Новицкая, при планировании мероприятий по благоустройству учитываются мнения жителей.

– Свои предложения горожане могут внести на публичных слушаниях, посредством наказов избирателей, письменных и устных обращений. В результате совместной работы органов местного самоуправления и общественности город становится комфортнее для жизни и привлекательнее для туристов. Большое внимание депутаты думы уделяют улучшению качества городской среды, созданию общественных пространств. Ведь благоустройство территории – это целый комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, освещению, устройству покрытий, размещению малых архитектурных форм, объектов монументального искусства. Если мы хотим создать комфортную городскую среду, развивать инфраструктуру, то необходимо продолжать тесное и продуктивное взаимодействие между властью и общественностью. Мнение горожан в этом вопросе должно быть превыше всего, – уверена Елена Новицкая.