Не надо губернаторского контроля. Дайте дров!

Жители Шкотовского района написали письмо полпреду

О ледяных батареях и холоде в квартирах жителей поселка Сибирцево Черниговского района мы рассказали в одном из предыдущих номеров (см. «В» за 25 января, материал «Системное замерзание»). Напомним, что тепло в многоквартирных домах поселка исчезло после поставки некачественного угля в местные котельные. Но, как выяснилось, замерзает не только Сибирцево. Критическое положение с прохождением отопительного сезона сложилось и в селах Шкотовского муниципального района.

Основное отличие шкотовской чрезвычайной ситуации от черниговской в том, что ее причиной стал не плохой уголь, а отсутствие дров. Дело в том, что весь здешний частный сектор предпочитает отапливаться дровами. О своих мытарствах редакции «В» рассказали местные жители, наши подписчики.

Раньше хотя бы были льготы

Проблема с дровами, точнее с их нехваткой, проявилась в Шкотовском районе еще в начале октября прошлого года. Свалилась как снег на голову, озадачив местное население и лесничих, на которых был возложен прием заявлений от граждан на заготовку древесины для собственных нужд по договорам купли-продажи.

Обычная практика была такова. Заявления принимались в конкретные дни в администрациях сельских поселений, после чего лесничие делали отводы лесных участков. Сельчане, оплатив услугу в почтовом отделении (для этого создан специальный расчетный счет), рубили строго определенное количество деревьев и вывозили их из леса согласно специальному ордеру. У кого не было желания, сил или средств на освоение своей деляны, тот приобретал пиленые дрова у заготовителей, которые работают официально. И никаких проблем или трений с законом у владельцев частных домов обычно не было. Эту упрощенную логистику получения дров местные жители вспоминают добрым словом.

Однако в нынешнем отопительном сезоне департамент лесного хозяйства администрации Приморского края наложил вето на заготовку дров в здешних лесах. Просто запретил без всякого предупреждения. Еще в сентябре можно было оформить деляну под вырубку леса для собственных нужд, а в октябре – уже нет. Как говорится, кто не успел, тот опоздал. Официальная причина запрета: на данной территории не проведено лесоустройство из-за отсутствия финансирования. И когда будут выделены деньги на эти работы, неизвестно.

Жительница села Центрального ветеран труда, труженик тыла и орденоносец Надежда Стефановна Яц оказалась в числе опоздавших.

– Мне на зиму нужно две машины дров. Машина стоит семь тысяч рублей. И тысячу плачу, чтобы их покололи и сложили, – рассказывает Надежда Стефановна. – В прошлом году я выписывала дрова, и мне их привозили. Одну машину дали бесплатно как почетному жителю Шкотовского района. А в этом году мне отказали даже за деньги. Пришлось покупать у частных заготовителей – отдала 14 тысяч рублей. А у меня пенсия – 18 тысяч. И что мне остается делать?

Надежда Стефановна живет одна, дети разъехались по городам, муж умер почти полвека назад. Рассказывая о своих нынешних горестях, 89-летняя пенсионерка (она, к слову, самая старая жительница Центрального) растерянно разводит руками. Не может понять: неужели она не заслужила доброго отношения? Ведь всю жизнь проработала дояркой в здешнем колхозе-миллионере, которого давно нет. Как нет теперь у нее и честно заработанных льгот.

– Раньше мне доплачивали за свет и за газ, у меня газ в баллонах. А потом эти льготы сняли. Почему, не знаю. А вы не знаете? – спрашивает пожилая женщина. Но мне нечего ей ответить.

А уголек-то накладен

Недоволен сложившейся в этом году ситуацией с заготовкой дров для нужд населения и бывший глава администрации Центральненского сельского поселения, ныне пенсионер Александр Бушмилев, проживающий в селе Новороссия. Из-за отсутствия дров он, между прочим инвалид второй группы, вынужден закупать на зиму уголь.

– А что еще делать, дров-то нет. Не замерзать же! Вот дожил до такого безобразия, скоро замерзну! Топить нечем. Так и напиши в своей газете! – возмущается Александр Николаевич.

Я пообещал выполнить его просьбу.

– Я за этот дрянной уголь, за три тонны отдал 13 тысяч рублей! Но на зиму мне не хватит. Надо две машины. А это же вся моя пенсия – 13 тысяч. То есть я два месяца буду сидеть на воде и хлебе. У меня 47 лет трудового стажа, без перерыва и отдыха. Вот так государство обо мне позаботилось, – вздыхает ветеран труда. – Разве ради этого я работал и строил коммунизм?

Для полного комфорта, чтобы в доме было тепло, Алекандру Бушмилеву надо не менее шести-семи тонн угля. А тонна угля плохонького качества стоит около семи тысяч рублей. Плюс транспортные расходы. В результате такое топливо обходится пенсионеру в копеечку. А жителям отдаленных сел, где ни постоянной работы, ни разовых заработков, черное золото и вовсе не по карману. Поэтому местное население и предпочитает отапливаться дровами. Дешево и сердито. К примеру, если заготавливать дрова самому, а не покупать у заготовителей, то 20 кубометров (это утвержденная норма потребления дров в крае на 2016 год) обойдутся в 200 рублей. Накиньте сюда транспортные расходы по доставке напиленных чурок из леса плюс наем работника, чтобы их поколоть (1000 рублей – машина), все одно выходит не так накладно, как уголь.

На главной сельской улице в Центральном встречаю местную жительницу. Поздоровались, познакомились, представилась Натальей. О проблемах с дровами у односельчан она знает не понаслышке – у нее печное отопление. Правда, сама прошлой осенью успела купить две машины дров по 6500 рублей за машину. Говорит, что это дешево.

– Как живет народ? По-разному. Кто-то подворовывает, если что-то здесь можно украсть и затем продать. Старикам помогают дети, когда приезжают из города. Летом кормят тайга, огороды, зимой – лес. Это тех, кому удается официально получить документы на заготовку дров. Иных заработков здесь нет, – рассказывает Наталья.

Женщина искренне считает, что в получении разрешений на заготовку дров не обошлось без коррупции.

– Хоть мы и в деревне живем, но законы у нас те же, что и в городе. И те же люди участвуют в этом процессе. Все взаимосвязано, замкнутый круг, – рассуждает она.

Сельчане – заложники чиновников

Если верить департаменту лесного хозяйства Приморского края, «объем потребления дровяной древесины возрастает из года в год, и, как показало проведенное в 2014 году лесоустройство, сокращается площадь лесов, в которых допускается заготовка древесины для собственных нужд; молодые насаждения просто не успевают восполнять порубки». Это строки из ответа и.о. директора департамента лесного хозяйства Владимира Иванова на обращение главы администрации Центральненского сельского поселения Шкотовского муниципального района Александра Касилова. Ответ датирован 16 января 2017 года.

В середине декабря прошлого года Александр Валентинович поинтересовался в департаменте, когда наконец будет решен вопрос с обеспечением местного населения дровами. Интерес был обоснованным: на календаре зима, лесные участки отданы арендаторам для заготовки древесины по договорам аренды, а дров у сельчанн как не было, так и нет. Только вместо конкретики Касилов получил разглагольствований на три листа формата А4. И еще недвусмысленное нравоучение: «Вопрос с обеспечением граждан топливом в зимний период можно полностью решить при условии, что главы администраций муниципальных образований и поселений будут активизировать работу с арендаторами лесных участков по поставке гражданам дров по приемлемым ценам и организовывать сеть дровяных складов для обеспечения населения дровами».

Цитата дословная. В переводе с канцелярского языка на русский литературный это означает, что спасение замерзающих – дело рук самих замерзающих.

– В заложниках ситуации оказались люди, у которых нет иного выхода, как идти в лес и заготавливать дрова без разрешения, – комментирует ситуацию Григорий Костенко, глава администрации Штыковского сельского поселения. – И я их прекрасно понимаю. И как могу им это запретить? С одной стороны, я должен соблюдать законы, с другой – если законы не помогают гражданам, они их нарушают. А я, как глава, должен оберегать их от нарушения. Я каждый день смотрю в глаза людям, у которых нет дров. Они говорят: «На улице мороз. И как нам быть?» И мне нечего им ответить. Это очень серьезная проблема. Да, лесоустройство в районе не проведено. И санитарные рубки проводить нельзя, пока нет лесоустройства. Круг замкнулся.

Население Штыковского сельского поселения – около 2,5 тысячи человек. Среди них есть ветераны труда, пенсионеры, матери-одиночки, беременные женщины, многодетные семьи и даже один участник Великой Отечественной войны. И почти у всех дома с печным отоплением, а это более 520 дворов. Штыковцы тоже отапливаются в основном дровами. Хороший уголь большинству не по карману. Но, как мы уже знаем, с заготовкой древесины для собственных нужд у местных жителей проблема с октября прошлого года. Получить разрешение на заготовку дров на зиму не смогли даже те граждане, которым уже были отведены лесосеки. Близок лес, а взять в нем ничего нельзя.

Кстати, в письме за подписью главы департамента лесного хозяйства края сказано, что в 2014 году лесоустройство было все-таки проведено. Но на какой конкретно территории края, не сказано. В Шкотовском районе лесоустройство не проводилось с 2003 года, в Многоудобненском и Кучелиновском участковых лесничествах – с 1991 года. И именно из-за этого началась такая кутерьма с заготовкой дров.

Интересно, а что будут делать администрация края и департамент лесного хозяйства, когда в Приморье массово поедут люди, взявшие дальневосточный гектар? Ведь их также необходимо обеспечить дровами и деловой древесиной для постройки жилья. К кому они их будут отсылать? Или опять отделаются отписками? И кто будет заниматься отводами лесосек, если кадры в лесничествах сокращают? Ответов на эти вопросы пока нет.

Тигры важнее людей?

Правда, в своем послании Александру Касилову глава департамента лесного хозяйства заверил его, что «вопрос по обеспечению граждан Приморского края дровяной древесиной для отопления жилых домов находится на контроле у губернатора Приморского края В.В. Миклушевского». Поэтому, дескать, сельчанам нет нужды волноваться.

Аналогичный ответ, слово в слово, но уже от директора департамента труда и социального развития Приморского края Лилии Лаврентьевой в декабре 2016 года получил житель села Новая Москва ветеран труда Геннадий Крымский. Его тоже успокоили тем, что аховая ситуация с дровами в Приморье, в том числе и в Шкотовском районе, на контроле у первого лица края. Копии этих отписок есть в распоряжении редакции «В».

– А на кой ляд нам этот контроль? Нам дрова нужны! – возмущается Геннадий Дмитриевич. – Живем в лесу, а даже сухостой или валежник не можем взять на растопку без разрешения, потому что это уголовно наказуемое деяние. А ведь сам губернатор обещал нам помочь!

Это пенсионер вспомнил, как в июле прошлого года на встрече с жителями Шкотовского района Владимир Миклушевский дал поручение своим помощникам ликвидировать проблему обеспечения местного населения дровами. Сельчане тогда не поверили губернатору. На календаре начало февраля 2017 года, но ситуация осталась на прежнем уровне – дров нет. И все по той же причине – в районе не проведено лесоустройство.

Но это еще полбеды. Не так давно жителям Шкотовского района стало известно, что на территории Многоудобненского и Кучелиновского участковых лесничеств планируется реализация научного природоохранного проекта по созданию центра содержания и реабилитации амурских тигров в Приморском крае.

Проект, инициированный президентом РФ Владимиром Путиным и утвержденный президентом Российской академии наук Владимиром Фортовым, стартовал в 2014 году. Его осуществление возложено на ПА «НК Роснефть» через специальную дочернюю структуру ООО «Инвест-Актив» (Москва) совместно с ФГБУ «ГООХ «Орлиное». На то есть согласие Министерства природы РФ. О реализации проекта губернатор Приморского края был проинформирован еще в декабре 2014 года. Как указано в письме за подписью заместителя директора КГКУ «Приморское лесничество» Евгения Усольцева от 10 октября 2016 года, «в силу понятных причин на территориях данных участковых лесничеств приостановлен отвод лесосек под все виды рубок. В настоящее время заключение договоров купли-продажи лесных насаждений под заготовку древесины для собственных нужд не производится».

Для справки: на территории Многоудобненского и Кучелиновского участковых лесничеств расположены села Штыково и Многоудобное. Жители этих населенных пунктов присутствовали на вышеназванной встрече с Владимиром Миклушевским в июле 2016-го. Поэтому сегодня у них есть большие сомнения, что губернатор сдержит свое слово.

– Если он знал, что на нашей территории запрещены рубки леса, зачем тогда обещал решить проблему с дровами? Знал и молчал? Или сегодня тигры важнее людей? Мы не против охраны животных, но как же тогда быть с нами? – волнуются местные жители.

Мы – не чушки!

Более того, отсутствие объективной информации порождает у местного населения недовольство и даже протест. К примеру, с октября прошлого года по Шкотовскому району, да и по всему Приморью, ходят слухи о снижении норматива заготовки древесины для нужд населения. И никто толком не может людям объяснить, правда это или нет. Между тем разговоры эти появились не на пустом месте.

Сегодня нормативы заготовки древесины для собственных нужд граждан определены статьей 8 краевого закона от 23 октября 2007 года № 141-КЗ «Об использовании лесов в Приморском крае» и составляют 20 кубометров ликвидной древесины (длиной до 1 метра) для обогрева жилых домов с печным отоплением в южных муниципальных районах края. В северных муниципальных районах – Дальнереченском, Красноармейском, Кавалеровском, Пожарском, Тернейском, Чугуевском и Яковлевском – этот норматив равен 30 кубометрам.

Между тем в октябре 2016 года на краевом совещании глав сельских поселений в поселке Черниговка некоторые депутаты рекомендовали снизить норму заготовки дров с 20 до 10 кубометров. Решение о снижении норматива тогда не было принято, но провокационная информация просочилась в народ. И люди заволновались.

– Что такое для села 10 кубов дров? Я вам из своего опыта скажу, что это ничего. Зимой надо ежедневно отапливать дом? Надо! Да баню два-три раза в неделю. Село – не город, водопровода с горячей водой у нас нет, а ополоснуться после работы хочется. Мы же не чушки, – резонно рассуждает житель села Центрального. – Летом после огородов каждый день необходимо принять душ. Хорошо если он есть на улице, тогда будет экономия дров. Те, кто держит животных, варят корм им каждый день, а это тоже расход дров. На мой дом уходит в год около 40 кубометров дров плюс уголь. Не пора ли нашим слугам народа спуститься на грешную землю, выйти в народ, узнать, в конце концов, как на селе выживают люди? Они в городе, наверное, думают, что сельские жители как сыр в масле катаются! Но это не так!

Опять вся надежда на Путина?

По мнению жителей Шкотовского района, выход из тупиковой ситуации с заготовкой дров есть. Причем без всяких дров и даже угля!

– Через весь Приморский край пролегла труба газопровода, сейчас газовщики тянут нитку на Большой Камень и Находку. Это как раз по соседству с нашими селами. Почему бы не протянуть трубы к населенным пунктам? Тогда и проблем с отоплением не будет! Это что, так сложно сделать? Люди готовы платить за газификацию своих домов. И тогда мы будем ходить в лес только за грибами и ягодами. В центральной части России все села и поселки с газом, как во всем цивилизованном мире. А мы в Приморье живем как в Средневековье. По крайней мере, сельские жители точно, – убеждена пенсионерка Галина Крымская из села Новая Москва.

Тем временем, как стало известно «В», жители Штыковского района, точнее сел Новая Москва, Новороссия, Центрального, Стеклянуха, Многоудобного, недовольные отношением краевой администрации к их проблемам, в частности к заготовке дров, написали коллективное письмо Юрию Трутневу, полномочному представителю президента РФ на Дальнем Востоке.

– Неужели нужно писать жалобу Владимиру Путину, чтобы нам помогли организовать заготовку дров на зиму? – удивляются сельчане.

Ответ на петицию пока не пришел – послание отправлено в середине января. Тем не менее граждане надеются, что их услышат и примут адекватные меры.

...Что касается ситуации в Сибирцево, то после того, как замерзающим поселком заинтересовались приморские, а следом и федеральные СМИ, губернатор Приморья Владимир Миклушевский, выступая на канале ОТВ-Прим, пообещал снять с должности главу Сибирцевского городского поселения Александра Шейко. Кроме того, свое последнее слово в этой истории не сказала еще прокуратура Черниговского района. Так что продолжение скорее всего последует.

Владивосток – села Новороссия, Новая Москва, Центральное – Владивосток