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И пропуск в школу, и платежное средство

Школьники приморской столицы обзавелись специальными банковскими картами
И пропуск в школу, и платежное средство

Монеты и купюры на мелкие расходы в карманах школьников, которые у них запросто могли отнять хулиганы, скоро уйдут в прошлое. Теперь у родителей появилась возможность перевести детей на безналичное содержание.

Осенью прошлого года администрация Владивостока, ПАО «Бинбанк» и платежная система Mastercard подписали соглашение о запуске в школах города инновационного проекта «Карта юниора». В его рамках школьников обеспечат пластиковыми картами, которыми они смогут оплачивать свои школьные и прочие нужды.

В начале февраля реализация проекта стартовала на территории школы № 23. В торжественной церемонии запуска «Карты юниора» приняли участие и. о. главы Владивостока Константин Лобода, вице-президент по развитию бизнеса международной платежной системы Mastercard Джемал Агрба, директор департамента карточных продуктов и управления портфелем ПАО «Бинбанк» Павел Кравченко и управляющий Дальневосточной дирекцией «Бинбанка» Маргарита Коновалова.

Как подчеркнули сотрудники мэрии и представители банка, основная задача проекта – обеспечение безопасности владивостокских школьников, а также вывод наличных денег из школ. Так, вместе с вводом пластиковых карт исчезнет опасность банальной потери денег, их воровства. Ведь дети еще не наработали навыков обращения с наличностью, ее хранения. Они, например, могут забыть сдачу, расплатившись за покупку.

«Картой юниора» ребята смогут расплачиваться за обеды в школьной столовой, платить за дополнительные занятия, кружки, секции. Кроме того, ее можно будет использовать для оплаты через терминалы, в обычных и интернет-магазинах.

– Информация о всех совершенных транзакциях будет поступать на телефоны родителей, – рассказала заместитель главы администрации города Наталья Мальцева. – Система выстроена таким образом, что основным держателем карты является все-таки родитель, для ребенка выдается дополнительная карта, которая будет плотно привязана к платежному документу матери или отца. Соответственно, родители всегда будут в курсе всех совершенных их сыном или дочерью трат. Пополнять карту можно и с телефона, и со своей зарплатной карты (даже если она выпущена другим банком) без каких-либо комиссий. Также родители могут установить суточный лимит по расходованию ребенком средств.

Одновременно «Карта юниора» станет пропуском для детей в школу.

И, что немаловажно (с этим согласятся многие родители), оплата только через карту отсекает возможность покупки далеко не полезных чипсов и газировки в многочисленных киосках, расположенных возле школ.

– Благодаря этому проекту ученики будут оплачивать питание в школьной столовой, совершать покупки с помощью банковской карты. Таким образом, они на практике познакомятся с современным банковским сервисом. Это, конечно, поможет школьникам и во взрослой жизни, – отметил и. о. главы Владивостока Константин Лобода. – С «Картой юниора» ребята научатся планировать свои траты, а родители смогут их оперативно контролировать. Это первая банковская карта для наших детей, с помощью которой они смогут постигать азы финансовой грамотности.

Почему именно школа № 23 стала стартовой площадкой для внедрения «Карты юниора»?

– Это результат хорошей совместной работы администрации школы, родителей и банка, – пояснила Наталья Мальцева. – По словам наших партнеров, 23-я школа демонстрирует один из самых высоких показателей включенности: в проекте участвуют 85 процентов учащихся. Мы надеемся, что и остальные 15 процентов ребят тоже захотят стать владельцами карты, а стартовый пример наших семи школ будет заразителен для других учреждений образования.

До конца 2017 года проект «Карта юниора» будет запущен в школах № 25, 74, 79, 50, 18 и в гимназии № 2.

    

Автор : Лика ТКАЧЕНКО

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И пропуск в школу, и платежное средство
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Школьники приморской столицы обзавелись специальными банковскими картами

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