«Беркут» в жестком сражении отстоял для Владивостока кубок главы

Команда- победитель получила сертификат на 50 тысяч рублей

Завершился седьмой турнир по дворовому хоккею на кубок главы Владивостока Игоря Пушкарева. Последняя игра была особо принципиальная: уедет кубок города в Шкотовский район вместе с командой «Старт» или останется в краевой столице у команды «Беркут»?

В упорном и бескомпромиссном поединке победу со счетом 4:1 одержала команда «Беркут», сообщает пресс-служба мэрии.

Заместитель главы администрации города Наталья Мальцева поздравила финалистов.

– Рада приветствовать всех болельщиков и игроков нашего дворового турнира. Еще 7 лет назад глава города Игорь Сергеевич Пушкарев поставил перед нами задачу: хоккейные коробки не должны пустовать. Дети и взрослые, бабушки и дедушки должны иметь возможность кататься на коньках, приходить поболеть за дворовых хоккеистов. И мы с этой задачей справились. Наш турнир разросся, обрел большую популярность, конкуренция каждые выходные не шуточная. Мы не собираемся сбавлять обороты, и, надеюсь, в следующем году в турнире будет больше команд. Поздравляю команду «Беркут» с заслуженной победой, – отметила Наталья Мальцева.

Напомним, что за день до решающего матча прошли полуфинальные игры, в которых встретились четыре команды. Путевку в финал получили команда «Беркут», обыгравшая опытную Tandra со счетом 4:0, и команда «Старт», также победившая всухую своего соперника – команду «Босфор» со счетом 2:0.

Финальный матч проходил на недавно открытой муниципальной хоккейной коробке на Фанзаводе. Около сотни болельщиков пришли поддержать свои команды с раннего утра. И с самого начала задался захватывающий накал противоборства: любители погонять шайбу боролись за победу, как настоящие профессионалы, а болельщики, в свою очередь, вели себя не менее эмоционально, чем на матчах именитых команд.

«Я приехала сегодня во Владивосток из Шкотовского района поддержать свою любимую команду «Старт». В ней много наших друзей и знакомых. Мы до последнего надеялись, что они победят», – говорит жительница Шкотовского района Елена Лаврова.

«За четыре раза нашего участия в турнире по дворовому хоккею мы стали чемпионами во второй раз. И очень серьезно подошли к подготовке в этом году. Провели хорошую селекцию игроков, набрали оптимальный состав и удачно выступили. Хочу отметить, что добиться победы нам было несложно – мы верили в свои силы», – поделился капитан команды «Беркут» Алексей Коряко.

После завершения матча состоялась торжественная церемония закрытия главного спортивного события зимнего сезона. Победителей турнира награждали заместитель главы администрации города Наталья Мальцева и начальник управления развития физической культуры и массового спорта Юлия Вельбик. Команда «Беркут» получила заслуженный кубок главы города Владивостока Игоря Пушкарева и денежный сертификат. Проигравшая команда «Старт» также увезла с собой денежный сертификат, но в меньшем размере.